Así fue la primera reunión de Darby Allin con Sting

Juntos, Sting y Darby Allin protagonizaron en AEW momentos para el recuerdo como ser Campeones Mundiales en Parejas o el retiro de «The Icon». Todo comenzó en 2020 cuando el ya retirado luchador hizo su debut en la casa Élite ayudando a quien acabaría siendo su mejor amigo en ella, entonces el Campeón TNT, y a Cody Rhodes contra el Team Taz (Brian Cage, Powerhouse Hobbs y Ricky Starks). Su primer combate como equipo resultó en una victoria en el evento pay-per-view Revolution 2021.

HERE WE GO! @Sting & @DarbyAllin get a measure of revenge against #TeamTaz. The Icon & TNT Champ will take on @MrGMSI_BCage & @starkmanjones in a STREET FIGHT at #AEWRevolution on March 7.

