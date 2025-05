Así fue la primera llamada de WWE a Pat McAfee

Camino a luchar contra Gunther en Backlash 2025, Pat McAfee revela cómo fue la primera llamada que recibió de la WWE. Es interesante que nos acordemos que su primera aparición fue en el kick-off de NXT TakeOver: New Orleans en 2018. Desde entonces, se ha consolidado como comentarista de Monday Night Raw y ha tenido de momento un total de 7 combates.

En un clip exclusivo de un próximo episodio de Stephanie’s Places, el cual podrá verse completo el 7 de mayo, el ex de los Indianapolis Colts de la NFL, recuerda:

“Recibí un mensaje de un número desconocido. Era algo así como, ‘Hola, soy Michael Cole, ¿tienes un minuto?’ Yo pensé, esto es falso. ‘Estamos buscando a alguien para que esté en el panel de NXT’ . Me invitaron a Louisiana y lo vi como el mejor día de mi vida. He sido varias veces Pro Bowler, pateé en un Super Bowl, y que me pidieran ser parte del panel de NXT tal vez fue la mejor llamada que he recibido en mi vida . Desde ese momento, fue como, ¿qué necesitas de mí, cómo puedo ser parte de esto?”

The call that started it all for @PatMcAfeeShow 📱👀

The newest episode of #StephaniesPlaces with guest Pat McAfee streams TOMORROW on @espn+! pic.twitter.com/tkpMFA1jd4

— WWE (@WWE) May 6, 2025