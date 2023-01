Así fue la inesperada reaparición de Matt Riddle

La Superestrella WWE, Matt Riddle, no lucha desde el pasado 5 de diciembre de 2022, y según información que se ha podido recopilar de distintas fuentes, el luchador se encontraría actualmente en un tratamiento de rehabilitación para el consumo de drogas que le ordenó WWE, luego de que recientemente este diera positivo a un test antidrogas.

Ahora, lo más reciente del caso es que Riddle sorprendió la noche de ayer, al publicar una fotografía en Twitter en donde se le ve compartiendo junto con sus hijos, el mensaje dice lo siguiente:

So happy to be back with my family and to enjoy sushi with them. Hope everyone is having a great day #stallion #family #love pic.twitter.com/VLt2UtMYoN

