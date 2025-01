Así fue la filmación de Luke Gallows en la serie ‘Heels’

El luchador de WWE Luke Gallows tiene una discreta carrera como actor hasta el momento. Ha realizado las películas ‘Thr33 Days Dead‘ (2014; Patrick, Jeff y Justin van al lago a pescar, y su día se arruina cuando los zombis invaden la ciudad) y ‘Slaw‘ (2017; Dos hermanos “foodies” secuestran y torturan a quienes arruinan su “experiencia gastronómica”), o la serie animada ‘The Gimmicks‘ (2022; Tres luchadores fracasados ​​de la Liga Regional traen a un novato controvertido en un intento desesperado por recuperar relevancia y regresar al evento principal).

► Filmando ‘Heels’

Así mismo, participó en un episodio -el primero de la primera temporada titulado ‘Kayfabe’- de la popular serie ‘Heels’, en la cual tuvo un rol secundario relativamente importante CM Punk, entre otros profesionales de la lucha libre. Fue una experiencia de la que el veterano de las doce cuerdas habla en una nueva edición de Talk N’ Shop, el podcast que comparte con su mejor amigo y compañero de equipo Karl Anderson.

«Pensé que fue muy divertido. Lo más gracioso que salió de eso, lo hemos comentado aquí, es que se suponía que estábamos filmando TalkNShop Mania 2 y ese era uno de mis días de grabación, así que me perdí todo el día de grabación en mi casa con 40 luchadores allí y ustedes tuvieron que hacerse cargo, pero lo aprecio y aún así lo terminamos. Te diré una cosa, me trataron genial. No era un papel protagónico grande, pero llegaba por la mañana, me ponía mi equipo, me enviaban a catering y luego me iba literalmente a acostarme en mi propio tráiler todo el día. Lo único era que tenía que estar acostado allí con pantalones de lucha, rodilleras, botas y todo eso. Pero, literalmente, me quedaba acostado en un tráiler con aire acondicionado todo el día. Ellos venían y me decían, ‘Oye, necesitamos que vengas a hacer esta escena de lucha.’ Yo decía, ‘Genial.’ Me levantaba, hacía un pequeño estiramiento y lo hacía, luego volvía a acostarme. Fue increíble.»

‘Heels’ fue cancelada por STARZ después de dos temporadas y se ha hablado de si Netflix podría recuperarla.

► Si no conoces ‘Heels’ …

A través de sus 16 episodios, comenzados a emitirse en 2021, con Stephen Amell y Alexander Ludwig como estrellas, ‘Heels’ cuenta:

En una comunidad muy unida de Georgia, una promoción de lucha de propiedad familiar encuentra a dos hermanos y rivales en guerra por el legado de su difunto padre. En el ring, alguien debe jugar al tipo bueno y alguien debe jugar a su némesis, el talón. Pero en el mundo real, esos personajes pueden ser difíciles de cumplir (e igual de difíciles de dejar atrás).