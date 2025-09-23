Así fue la fiesta de cumpleaños de Vince McMahon

El pasado 24 de agosto el expropietario de la WWE Vince McMahon cumplió 80 años. «The Chairman» nació en 1945 en Pinehurst, Carolina del Norte (Estados Unidos). Ha pasado casi un mes pero hasta ahora no habíamos tenido la oportunidad de hablar en detalle de cómo celebró dicho momento. Lo hacemos gracias a las declaraciones de uno de los invitados, el Sgt. Slaughter.

► La fiesta de cumpleaños de Vince McMahon

Invitación al cumpleaños 80 de Vince McMahon

“Recibí una llamada directamente de Vince. Me dijo: ‘Sargento, voy a hacer una fiesta de cumpleaños y solo quiero a mis amigos allí. Será en Nueva York. Te paso los detalles. Si puedes venir, házmelo saber’. Yo le respondí que sí, que iba a estar. Él insistió en que solo habría amigos, y bromeé preguntando si yo sería el único invitado. Eso lo hizo reír mucho. Las invitaciones eran increíbles, venían con una llave y el lema ‘80 son los nuevos 20’. Todo estaba cubierto, solo teníamos que llegar a Nueva York. Cuando llegué, la calle estaba cerrada y bloqueada solo para los invitados. Había alfombra roja con una gran ‘V’ y desde ahí nos guiaban.”

La primera reunión y el cóctel

“El jueves fui a un juego de Yankees contra Red Sox. El viernes era el cóctel. Llegué y al principio no había casi nadie, pero después empezó a llenarse: Jerry ‘The King’ Lawler, todavía recuperándose de su derrame; Glenn Jacobs (Kane) y su esposa; JBL; Gerald Brisco; Teddy Long, entre otros. También algunos de producción de WWE que reconocí de cara, aunque no de nombre. Luego apareció el Undertaker con su esposa, y también Shane con sus hijos. Finalmente, entró Vince. Se veía muy bien, con el cabello lleno, algo canoso. Cuando por fin pude acercarme, lo abracé y le dije feliz cumpleaños. Él me dijo: ‘Sargento, te ves genial, ¿listo para volver al ring?’. Hablamos un buen rato, estaba feliz de verme.”

El gran evento del sábado

“El sábado fuimos al Gotham Hall en Nueva York, todo de etiqueta. El lugar estaba decorado de forma espectacular. Vi a viejos conocidos como el abogado de Vince. Estaban John Cena, Triple H y otros que habían volado desde Europa tras SmackDown. Todos en tuxedo, con un ambiente de lujo.Vince tenía su propia silla estilo trono. La sinfónica de Nueva York tocaba, luego salió un cantante de ópera, después un imitador de Michael Jackson. Más tarde apareció Jelly Roll, que agradeció emocionado y hasta lloró diciendo que los luchadores le habían enseñado a contar historias en sus canciones. Después hubo un show tipo ‘Soul Train’, y Vince subió al escenario con su nieta menor, que cumplía años el mismo día. Luego vino la Zac Brown Band, después el Coro del Tabernáculo que terminó transformándose en un show de rock and roll, con una imitadora de Tina Turner que cantó ‘Proud Mary’. Vince incluso se puso a bailar. Era increíble verlo a los 80 años con tanta energía, parecía de 20. Estaban The Miz y su esposa bailando, y R-Truth también, moviéndose mejor que Michael Jackson. La fiesta terminó como a las 4 de la mañana, con todos todavía de pie y pasándola bien.”