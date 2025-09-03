Así fue el «último baile» de Aigle Blanc como independiente

Era imperioso que lucha libre en Francia produjera un talento de la talla de Aigle Blanc, pues en buena parte gracias a él, este enclave europeo ha vuelto a ponerse en el mapa, impulsado también por el regreso de WWE a través de dos grandes eventos (Backlash 2024 y Clash in Paris). Pero como contraparte, cuando alguien sobresale tanto, su futuro suele encaminarse, más pronto que tarde, lejos de allí.

Y tenía que llegar el día de su despedida antes de partir rumbo hacia WWE, precisamente durante el pasado fin de semana, coincidiendo con la celebración de Clash in Paris.

Tras competir contra Bobby Lashley el sábado en French Touch, «crossover» entre APC y BZW, el domingo Blanc luchó en The Last Dance, show en solitario de APC cuyo título no fue nada casual, pues reservó su cierre para «The Royal Hunter», quien junto a Kuro, Mecca y Ricky Sosa, derrotó a Thiago Montero, Erin Ordo, Nate Prince y Josh T, integrantes de La Tactique, luego de aplicar su remate sobre Ordo y ponerlo de espaldas planas.

«Main event» presentado por el mismísimo Mark Henry que claro está, contó con un poscombate donde Blanc pudo despedirse formalmente de la casa que lo formó como luchador 11 años atrás, al amparo de un Studio Jenny entregado, consciente de perder a una figura generacional.

► Resultados APC The Last Dance

A continuación, todo lo que dio de sí The Last Dance, disponible para verse gratuitamente en el canal de YouTube de APC.

LUCHA A TRES BANDAS: Joseph Fenech Jr. derrotó a LJ Cleary y Cian Noonan.

Griff derrotó a Goldenboy Santos.

Connor Mills derrotó a Ravage.

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) derrotaron a Rivality (Última Sombra y MBM) (c) para ganar el título.

CAMPEONATO EVOLUTION APC, LUCHA A CUATRO BANDAS: JGU (c) derrotó a Céline, Nina Samuels y Cory Zero para retener el título.

Aigle Blanc, Kuro, Mecca y Ricky Sosa derrotaron a La Tactique (Thiago Montero, Erin Ordo, Nate Prince y Josh T).