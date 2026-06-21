Así fue el retorno de Pete Dunne a ATTACK! Pro Wrestling

Aunque se venda lo contrario, los seguidores suelen ser el sector menos sañudo de la comunidad luchística. Un año atrás, la vuelta de Pete Dunne a OTT estuvo acompañada de una considerable negatividad, cuando parte de la afición quiso recordar cómo «The Bruiserweight» fue pieza clave de NXT UK, la marca de WWE que quiso monopolizar (sin éxito) la escena británica.

En estas últimas semanas, sin embargo, desde que ATTACK! Pro Wrestling anunciara la primera implicación competitiva de Dunne bajo sus focos en casi ocho años, he observado cómo apenas queda nada de ese espíritu crítico. Y es que, ciertamente, ATTACK! lo puso difícil, programando un duelo entre Dunne y Leon Cage que contentaría al más petulante.

El enorme trabajo de Dunne para impulsar a Cage tal vez fuese visto cual trabajo compensatorio sobre todo el perjuicio que el hoy productor de AAA pudiera haber hecho a la lucha libre «made in UK». Y aunque Cage ya viene viviendo combates similares contra veteranos, este supuso el de mayor notoriedad de su carrera, ante un Dunne que de inicio quiso infravalorarlo, hasta comprobar de primera mano su resiliencia (llegando a «kickear» tras un Pedigree), y que en última instancia aprovechó un exceso de confianza de «The Futurist», cuya impetuosidad le hizo buscar el Phoenix Splash… sin agua en la piscina. Dunne, entonces, ante la ineficacia de su Tiger Driver, Bitter End y Better End, tuvo que sacarse un Triangle Choke y poner a dormie a Cage, decretando el árbitro el final del choque. Véase, Cage nunca sucumbió a un pin ni una rendición.

Trabajo de Dunne (con continuidad en las postrimerías, al elogiar al novel) seguramente nada gratuito, pues no me extrañaría que Cage ya esté en la agenda de WWE y en definitiva, su regreso supusiese un ejercicio de «scouting». En cualquier caso, durante cerca de media hora, los aficionados de ATTACK! presentes en el Great Hall del Cardiff Students’ Union presenciaron un señor combate. Ya nos encargaremos nosotros, los periodistas, de las contracrónicas.

► Can You Feel My Heart: resultados

He aquí todo lo que dio de sí Can You Feel My Heart, que pudo seguirse en directo vía canal de YouTube de ATTACK! y está disponible en el Patreon de la empresa.