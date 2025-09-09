Así fue el reencuentro de KENTA y Shibata

Una de las sorpresas que se dieron durante la función «Takayamania Empire IV» fue el reencuentro que tuvieron los luchadores KENTA y Katsuyori Shibata, quienes hace mucho fueron amigos y más tarde rivales.

► KENTA y Katsuyori Shibata lucharon juntos luego de 19 años

La idea de reunirlos fue del propio Takayama, quien sugirió que participaran en la batalla principal. Para KENTA este reencuentro fue como volver a ver a una ex novia.

La relación entre KENTA y Katsuyori Shibata no ha sido del todo amigable y se deterioró en la etapa en que ambos coincidieron en NJPW. La última vez que KENTA y Shibata se aliaron en una lucha, sucedió el 6 de septiembre de 2006 en una función que NOAH realizó en el Nippon Bodokan, donde derrotaron a Go Shiozaki y Akira Taue.

En 2019, cuando KENTA llegó a NJPW tras su fallida incursión en WWE, Shibata le dio la bienvenida, esperando que volvieran a aliarse, pero KENTA lo traicionó uniéndose al Bullet Club.

Durante la función de Takayamania Empire, el actual Campeón Universal DDT, Minoru Suzuki, formó equipo con Naomichi Marufuji. Sus rivales en turno fueron a ellos, se encontraba el dúo de antiguos compañeros convertidos en enemigos: el Campeón Peso Completo GHC, KENTA, y el Campeón Mundial de Tríos AEW, Katsuyori Shibata. El combate estelar terminó en empate por tiempo límite tras treinta minutos de refriega.

Tras bambalinas, Katsuyori Shibata manifestó:

KENTA era alguien con quien esperaba luchar en algún momento. Traje a KENTA a NJPW, me traicionó y el tiempo se detuvo. Creo que la lucha libre se trata de un choque de almas. Durante el combate, intercambiamos golpes y algo resonó entre nosotros. Probablemente por eso terminó así.

Tras la lucha, KENTA y Shibata se dieron la mano en signo de reconciliación. KENTA comentó en X:

Gracias a Takayama-san, volví con mi exnovia.