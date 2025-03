Así fue el primer episodio de WWE EVOLVE

¿Por qué crear una suerte de marca previa a NXT cuando ya tenías el show Level Up y lo cancelaste? No quiero pecar de suspicaz, pero realmente, la resurrección de EVOLVE responde más a un capricho que a una necesidad por parte de WWE. Y si de paso ocupamos con contenido las noches de AEW Dynamite, pues mejor, dirán Triple H y Cía.

Este miércoles, luego de grabarse el pasado 7 de febrero desde el Performance Center de Orlando (Florida, EEUU), se estrenó el programa semanal de EVOLVE, emitido vía Tubi en suelo yanqui e internacionalmente vía canal de YouTube de WWE. Sin un cartel anunciado de antemano (y sin campeonatos por ahora), la compañía sí confirmó la presencia de varios talentos, como Trill London o Keanu Carver. Todo, narrado por Peter Rosenberg y Robert Stone.

Jack Cartwheel looks good this been a fun 6 man tag #WWEEvolve pic.twitter.com/jYgWH43Ajy