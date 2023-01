Así fue el debut de Karl Fredericks en WWE NXT

“Karl Fredericks, de 32 años, quien salió de New Japan Pro-Wrestling en agosto de 2022 cuando expiró su contrato, firmó oficialmente con WWE para la marca NXT, confirmó PWInsider.com. Fredericks comenzó esta semana en el Performance Center de Orlando“. Menos de dos semanas atrás adelantábamos en Súper Luchas la llegada de Karl Fredericks a la WWE. Hoy confirmamos que el luchador ha hecho su debut en la compañía en el house show de NXT de ayer.

► Karl Fredericks debuta en WWE NXT

Karl Fredericks apareció para confrontar Axiom después de que este venciera a Oro Mensah y luego lo atacó. Así que de primeras va a ser rudo y entrará en una rivalidad con una de las estrellas en ascenso de la marca amarilla como es el enmascarado. Esto es realmente interesante pues además de suponer que podría empezar a trabajar en la televisión pronto también significa que en la organización tienen mucha confianza en él. Veremos cuando hace su siguiente aparición y cómo responde a sus primeras oportunidades.

KARL FREDERICKS SHOWED UP AT TONIGHT’S NXT HOUSE SHOW!!! LET’S GO! #NXTFtPierce pic.twitter.com/oS69nzvZ0S — Mötley Crüe 42nd Anniv!!! (@AnnetteReid247) January 21, 2023

Karl Fredericks comenzó su carrera como luchador en el año 2015. Fue en 2018 cuando realmente empezó a llamar la atención en NJPW. Cabe mencionarse, como curiosidad, que tuvo una lucha en All Elite Wrestling. Fue en el episodio de Dark del 1 de mayo de 2022, cuando formó parte del Team NJPW Strong que venció a The Factory. Y también luchó en varias ocasiones en Ring of Honor.

¿Conocéis a Karl Fredericks de otras compañías además de la WWE? ¿Pensáis que tiene futuro como Superestrella?