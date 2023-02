Así fue el ambiente en WWE en Royal Rumble 2023

Todo salió bien delante de cámaras en Royal Rumble 2023, dejando a un lado que Kofi Kingston falló nuevamente en su maniobra espectacular para evitar ser eliminado (y además se lastimó), pero, ¿y detrás de ellas? Recientemente, supimos que algunos luchadores se enojaron con Brock Lesnar. También la reacción de la novia de Logan Paul a su colisión aérea con Ricochet. O por qué Rey Mysterio no luchó aún habiendo sido anunciada su entrada. Pero ahora vamos más allá, a un término más general, sobre el ambiente tras bastidores. Tenemos esta información gracias a nuestros compañeros de Fightful Select.

► El ambiente en Royal Rumble

“Vince McMahon no estuvo detrás del escenario en el Alamodome y se dijo que el proceso del Rumble en sí fue el más fácil en mucho tiempo. Hubo menos cambios de última hora, a diferencia de años anteriores.

“Se implementó una regla para el Royal Rumble 2022 que prohibía a cualquier talento de NXT competir en los combates Royal Rumble masculino o femenino.

“El Royal Rumble de 2023 se describió como ‘un sueño’ en comparación con la situación extremadamente agitada del show de 2022. Aunque muchas Superestrellas de NXT no se usaron en el evento, los talentos de la marca dorada se mostraron optimistas después de que se levantó la prohibición este año.

“Según los informes, la atmósfera en la WWE también es más relajada en el día a día y uno de los pocos recordatorios del Sr. McMahon es el letrero direccional de ‘Oficina de Vince’ que ha estado allí desde mucho antes de que se retirara el año pasado, aunque ahora apunta a una sección diferente del área detrás del escenario. Según una fuente entre bastidores, ya no parece que nadie tenga miedo de mencionarlo, pero la mayoría de la gente no ha preguntado mucho desde la reunión interna que se llevó a cabo después del regreso de McMahon el mes pasado, donde Nick Khan, Triple H, y Kevin Dunn le habían asegurado al talento que Vince no estará involucrado en operaciones creativas o relaciones de talento.

“La única queja que circulaba era que la actuación de HARDY duraba más tiempo que el horario asignado, lo que reducía el tiempo asignado para los combates y otros segmentos, junto con algunos pequeños asuntos de transición a los que el nuevo régimen probablemente se acostumbrará”.

