Así fue cómo Marcelo Rodríguez llegó a WWE

Aunque su estilo genera pasiones y divisiones, no cabe duda que todos los fans latinos lo respetan. Aunque es ampliamente conocido que Marcelo Rodríguez llegó a WWE en 1998, pocos detalles se conocían de cómo logró acceder a esta oportunidad. Hasta ahora. El destacado comentarista en español de WWE concedió recientemente una entrevista para el canal de YouTube de EL TIM, en donde habló de sus inicios en la compañía de Vince McMahon.

► Marcelo Rodríguez, 22 años en WWE

El venezolano, de 58 años de edad pero con el cuerpo y el espíritu de un quinceañero, comenzó como cantante siendo un niño. Aparentemente formó parte de la agrupación La Rondallita, la que inmortalizó el tema El burrito sabanero.

Ya como adolescente grabó discos para la firma WEA Internacional.

Se graduó como periodista en la Universidad Central de Venezuela, pero luego optó por estudiar actuación, formando parte de la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Luego entró a la televisión, actuando en varias telenovelas (cuando Venezuela era una potencia en ese género) y en películas.

También hizo doblaje, siendo su papel más importante el de Buster Bunny en Tiny Toons:

En una amena conversación con la luchadora chilena Roma, Zowcito, Korye y Cuchuflí, narró su llegada a WWE:

"Recuerdo muy, muy especialmente, la obra 'Mozart, el Ángel Amadeus', (de Nestor Caballero), porque es la obra que me trae a Nueva York.

"En Venezuela, el Ministro de Cultura estaba muy contento con mi trabajo, porque, además, él era gran amante de Mozart, lo admiraba muchísimo, y me dice: 'Marcelo, tengo un regalo para ti. O te mando en Navidad para que vayas a la casa de Mozart y pases en Salzburgo el fin de año, o te mando a estudiar teatro musical a Nueva York'.

"Y yo dije: '¿Muerto, quieres misa?' ¡Y me fui para Nueva York! Y aquí estoy en Nueva York y esa es la gran razón por la que estuve en Nueva York y algún día me llamaron para hacer una adición para WWE.

Anuncios

"[...] Superastros fue un programa maravilloso, porque me dio la entrada a WWE. Se estaba repitiendo en Miami una telenovela en la que había participado, llamada Cara sucia, y cuando vinieron los ejecutivos de Univisión a hacer la audición en Nueva York, me vieron y dijeron: 'Lo queremos a él, porque ya de alguna forma la gente lo identifica'. Sin embargo, WWE dijo: '¡Eeeh! No, que audicione igual' [risas].

"Pero, bueno, me hicieron audicionar y finalmente lo que es del cura va para la iglesia, así que finalmente fui el escogido y eso me cambió la vida para siempre porque he tenido la suerte, el privilegio, la alegría de trabajar en una compañía de verdad que, no solamente me ha dado grandes satisfacciones económicas, sino satisfacciones personales y profesionales, y es muy importante cuando te sientes a gusto con lo que haces y en dónde estás porque eso te hace ser no solamente mejor profesional sino mejor ser humano, así que, ¿saben qué? ¡Bingo!"

Marcelo Rodríguez lleva alegría y ayuda a las personas de avanzada edad a través de la Fundación Yolanda Laprea, en honor a su fallecida madre. Para donar a esta fundación cuyas causas sociales sí se pueden ver de manera transparente, pueden hacerlo a través de PayPal, o contactarse por medio su página web oficial, su página de Facebook, su cuenta de Instagram o su cuenta de Twitter.

Planting flowers of love along the way beautifies the garden of life. Plantar flores de amor en el camino embellece el jardín de la vida. #fundacionyolandalaprea#hanacravenswoodseniorcenter Posted by Fundación Yolanda Laprea on Sunday, August 2, 2020

Ayudando a nuestra farmacia local a entregar medicamentos a los adultos mayores de la comunidad para que no salgan de sus casas. Con frecuencia, la más pequeña de nuestras acciones puede marcar la mayor diferencia en el día de otra persona.@YolandaLaprea #cuidémosmosadistancia pic.twitter.com/xdKLBd7ekS — Marcelo Rodriguez (@MarceloAtWWE) April 16, 2020

A continuación el vídeo con la entrevista completa:

_____________________________________

Recuerda que el domingo 23 de agosto tendremos la mejor cobertura y análisis de SummerSlam 2020. Y un día antes, NXT TakeOver XXX, el nuevo especial de NXT.