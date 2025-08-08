Así fue cómo Jackie Chan eligió a John Cena

John Cena revela cómo terminó compartiendo elenco con el legendario Jackie Chan en la película Hidden Strike de 2023. En ella, dos veteranos de guerra son asignados con la misión de escoltar a un grupo de civiles en la denominada «autopista de la muerte», en Baghdad (Iraq), para que lleguen sanos y salvos a la «Zona Verde», el emplazamiento de seguridad de la zona.

► John Cena y Jackie Chan

Según explica el 17 veces Campeón Mundial a Stephanie McMahon en What’s Your Story?, Chan le puso atención cuando lo oyó hablando chino en un evento de WWE en el país asiático.

“Y luego recibí una llamada del equipo de Jackie Chan. Jackie se suponía que iba a hacer una película con Sylvester Stallone. Jackie vio esa conferencia de prensa y dijo: ‘¿Quién es este chico? Métanlo en esta película’. Y recibí una llamada que decía algo como: ‘Oye, puedes trabajar con Jackie Chan, que es uno de los mejores narradores físicos de nuestra generación, es como el Charlie Chaplin’.” “Yo pensé: ‘Esto va a ser genial’. Puedo trabajar en mi chino. Voy a hacer una película con uno de los grandes. Va a ser fantástico. Y yo seré el tipo que lanza a la gente, y él será el tipo de las acrobacias. Y la razón por la que estuve allí tanto tiempo es porque, a veces, en China cambian el plan de rodaje sin avisarte. Llegué, creo que en mayo, y se suponía que íbamos a rodar en la segunda semana de mayo, pero movieron el rodaje a septiembre, y no querían que me fuera a casa. Así que fui parte de la familia de especialistas de Jackie Chan durante unos meses. Entrenábamos dos veces al día, cada sesión de cuatro horas y media. Y era todo lo que odio.”