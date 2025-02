Así evitaba MVP los gritos de Vince McMahon

Los gritos de Vince McMahon son leyenda de la WWE. Ya fueran despidiendo a una Superestrlella: «You’re fired!». O corrigiendo a los comentaristas a través de los auriculares, que es el tema que nos ocupa ahora. Desde narradores como el legendario Jim Ross hasta el actual líder de la mesa, Michael Cole, pasando por otros eventuales como CM Punk, han sufrido los berridos del ex mandamás.

► Así evitaba los gritos

Y también el más reconocido como mánager MVP. Pero él sabía cómo evitarlos y lo explica en Huge Pop!:

«Descubrí algo muy rápido. Vince hacía sugerencias sobre qué decir, y me di cuenta rápidamente de que, cuando escuchaba el micrófono activarse en mi auricular, eso significaba que Vince estaba a punto de hacer una sugerencia. Entonces, decía algo antes de que él pudiera hablar, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería mucho mejor que lo que él iba a sugerir. Escuchaba el clic del micrófono, como si estuviera a punto de decir algo, y entonces soltaba algo, y luego escuchaba el micrófono apagarse. Eso pasaba todo el tiempo. Simplemente sabía que iba a decir algo, así que decía algo rápido e ingenioso, y luego escuchaba el micrófono apagarse. Supongo que pensaba: ‘Está bien, eso fue bueno’.»

Cuando le preguntan si alguna vez McMahon le llamó la atención por su truco, comenta: «No, nunca. Él no sabía que lo estaba haciendo a propósito.»

Hace un tiempo, «JR» hablaba así de dichos gritos:

«Les digo a estos muchachos que no han trabajado en un sistema en el que su macho alfa les dice qué decir y, a veces, todos cometemos errores de juicio, pero yo no trabajo bien de esa manera. No puedo hacer bien mi trabajo si tengo a alguien en el oído gritándome. A Taz no le gustaba eso, ni a Mick Foley. No pudieron manejarlo y lo entiendo. Yo crecí con un padre muy parecido a Vince, muy exigente, muy macho alfa, luego trabajé para Cowboy Bill Watts, que tal vez fuera el hombre más alfa de todo el maldito equipo. Así que cuando empecé a trabajar con Vince después de haberlo con Dusty Rhodes fue muy fácil. Eso es también porque no me enojo fácilmente. Puedo enojarme un poco, pero eso no afectará a mi trabajo».

