Así están los momios para Triplemanía XXXIII

por
WWE compra AAA

Solo faltan unas pocas horas (comenzará a las 19:00 en tiempo del centro de México) para la celebración de Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México y es momento de ver los momios.

► Los momios para Triplemanía XXXIII

MEGACAMPEONATO AAA

  • Dominik Mysterio -250 → Favorito. Apostar $250 te da $100 de ganancia.

  • El Hijo del Vikingo +100 → Cuota pareja, por cada $100, ganas $100.

  • El Grande Americano +1000 → Muy improbable que gane. $100 te darían $1,000.

  • Dragon Lee +1200 → Todavía menos probable. $100 te darían $1,200.

CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA

  • El Mesías -300 → Favorito claro. Debes apostar $300 para ganar $100.

  • El Hijo de Dr. Wagner Jr. +200 → No favorito. Si apuestas $100, ganarías $200.

CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA

  • Lady Flammer -300 → Favorita clara. Apostar $300 te da $100.

  • Faby Apache +250 → Apuesta de $100 te da $250.

  • Natalya +275 → Apuesta de $100 te da $275.

 CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA

  • Berto & Angel -140 → Ligeros favoritos. Apostar $140 te da $100.

  • Pagano & Psycho Clown +100 → Ligeros underdogs, apuesta de $100 te da $100.

RELEVOS MIXTOS

  • Finn Bálor / JD McDonagh / Raquel Rodríguez -150 → Favoritos moderados. Apostar $150 te da $100.

  • Mr. Iguana / Niño Hamburguesa / Lola Vice +110 → Ligeros underdogs. $100 te da $110.

Información obtenida de MyBookie. ¿Quiénes te gustaría que ganaran cada lucha de Triplemanía?

LA LUCHA SIGUE...
Suscríbete para recibir un resumen diario de las últimas noticias.
icon
Al suscribirte confirmas estar de acuerdo con nuestra política de privacidad

Archivo de artículos