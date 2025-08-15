Así están los momios para Triplemanía XXXIII

Solo faltan unas pocas horas (comenzará a las 19:00 en tiempo del centro de México) para la celebración de Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México y es momento de ver los momios.

Mesías expondrá el Campeonato Latinoamericano AAA en #Triplemania Ciudad de México contra Hijo de Dr. Wagner Jr. 😱 16 de agosto EN VIVO por: https://t.co/pCRuAFRbJk@wweespanol pic.twitter.com/hpHRzM0XQR — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) August 13, 2025

► Los momios para Triplemanía XXXIII

MEGACAMPEONATO AAA

Dominik Mysterio -250 → Favorito. Apostar $250 te da $100 de ganancia.

El Hijo del Vikingo +100 → Cuota pareja, por cada $100, ganas $100.

El Grande Americano +1000 → Muy improbable que gane. $100 te darían $1,000.

Dragon Lee +1200 → Todavía menos probable. $100 te darían $1,200.

CAMPEONATO LATINOAMERICANO AAA

El Mesías -300 → Favorito claro. Debes apostar $300 para ganar $100.

El Hijo de Dr. Wagner Jr. +200 → No favorito. Si apuestas $100, ganarías $200.

CAMPEONATO REINA DE REINAS AAA

Lady Flammer -300 → Favorita clara. Apostar $300 te da $100.

Faby Apache +250 → Apuesta de $100 te da $250.

Natalya +275 → Apuesta de $100 te da $275.

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AAA

Berto & Angel -140 → Ligeros favoritos. Apostar $140 te da $100.

Pagano & Psycho Clown +100 → Ligeros underdogs, apuesta de $100 te da $100.

RELEVOS MIXTOS

Finn Bálor / JD McDonagh / Raquel Rodríguez -150 → Favoritos moderados. Apostar $150 te da $100.

Mr. Iguana / Niño Hamburguesa / Lola Vice +110 → Ligeros underdogs. $100 te da $110.

Información obtenida de MyBookie. ¿Quiénes te gustaría que ganaran cada lucha de Triplemanía?