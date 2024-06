Así están los momios para NXT Battleground 2024

NXT Battleground 2024 va a llevarse a cabo el sábado 9 de junio en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada. El Premium Live Event de la WWE marcará la primera vez que la compañía realice un evento en el hogar de los UFC Fight Nights, o al menos de los que se realizan en la ciudad, ya que la empresa de artes marciales mixtas también acostumbra a visitar otras con sus shows no numerados; es más habitual que los numerados se muevan por el país, o el mundo, como el próximo UFC on ABC: Whittaker vs. Chimaev, que se realizará en Arabia Saudí.

► Los momios para NXT Battleground 2024

A falta de cinco días para que las Superestrellas en desarrollo colisionen, veamos cómo están las cuotas de apuestas según BetOnline; cabe mencionarse que todavía no se ha anunciado el combate por el Campeonato NXT. Es de suponer que Trick Williams defenderá ante Ethan Page, lo cual quizá se haga oficial mañana en el nuevo programa semanal.

Campeonato Femenil NXT

Roxanne Perez (C) : -400 (1/4)

: -400 (1/4) Jordynne Grace: +250 (5/2)

Campeonato Norteamericano de NXT

Oba Femi (C) : -500 (1/5)

: -500 (1/5) Wes Lee : +275 (11/4)

: +275 (11/4) Joe Coffey: +900 (9/1)

Campeonato de Parejas de NXT

Nathan Frazer y Axiom (C) : -150 (2/3)

: -150 (2/3) Karl Anderson y Luke Gallows: +110 (11/10)

Combate NXT Underground

Shayna Baszler : -250 (2/5)

: -250 (2/5) Lola Vice: +170 (17/10)

De cumplirse lo que apuntan los momios, Roxanne Pérez, Oba Femi y Nathan Frazer y Axiom continuarán siendo campeones una vez terminado el show. O lo que es lo mismo, no habrá cambio de títulos en NXT Battleground. De la misma manera, Shayna Baszler saldría victoriosa. ¿Piensas que eso es lo que va a suceder? Además, si finalmente Trick Williams expone el cinturón ante Ethan Page, ¿crees que el ex luchador de AEW o ROH destronará a la nueva cara de la marca amarilla?

