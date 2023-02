Así están las apuestas para NXT Vengeance Day 2023

NXT Vengeance Day 2023 va a celebrarse mañana sábado 4 de febrero en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte. La WWE está ultimando los preparativos para este nuevo especial y todos los fanáticos están deseando saber quienes van a ganar las luchas. Todos tienen además sus predicciones, y muchos están poniendo su dinero esperando ganar más cuando todo esté dicho y hecho. Tirando del mismo hilo, a continuación vemos cómo están las cuotas de apuestas para el show, con información de BetOnline.ag.

► Las apuestas para NXT Vengeance Day 2023

CAMPEONATO NXT – LUCHA EN JAULA DE ACERO

Bron Breakker (c) (-700) vs. Grayson Waller (+400)

CAMPEONATO FEMENIL NXT

Roxanne Perez (c) (-2000) vs. Gigi Dolin (+1200) vs. Jacy Jayne (+700)

CAMPEONATO DE NORTEAMÉRICA

Wes Lee (c) (+200) vs. Dijak (-300)

CAMPEONATO DE PAREJAS NXT – LUCHA FATAL 4-WAY

The New Day (Kofi Kingston & Xavier Woods) (c) (+150) vs. Pretty Deadly (Elton Prince y Kit Wilson) (+200) vs. Gallus (Mark Coffey y Wolfgang) (+200) vs. Andre Chase y Duke Hudson (+450)

CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS NXT

Kayden Carter & Katana Chance (c) (-600) vs. Kiana James y Fallon Henley (+350)

LUCHA 2 A 3 CAÍDAS

Apollo Crews (+500) vs. Carmelo Hayes (w/ Trick Williams) (-1000)

De acuerdo a este informe, Bron Breakker retendrá el Campeonato NXT, Roxanne Pérez hará lo propio con el Campeonato Femenil NXT, Dijak ganará el Campeonato de Norteamérica, The New Day mantendrán el Campeonato de Parejas NXT, Kayden Carter y Katana Chance también el Campeonato Femenil de Parejas NXT, y Carmelo Hayes vencerá en su combate. Ciertamente no sería una sorpresa que estos fueran los resultados del evento. Mañana te estaremos contando todo lo que pase en la cobertura de Súper Luchas.

¿Quiénes creen que saldrán ganadores de Vengeance Day 2023?