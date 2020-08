Así despide Natalya a Kairi Sane: "Estoy muy orgullosa"

Natalya es la más veterana del vestidor femenil de WWE y ejerce como capitana en todo momento. Ahora, con la partida de Kairi Sane, no iba a ser menos. La canadiense ha dedicado a la japonesa una columna en su publicación semanal del Calgary Sun en la que, con unas cándidas palabras, nos describe su relación con la talentosa atleta que acaba de salir de WWE.

Kairi Sane no solo destacó en WWE por su gran capacidad atlética y manera de desenvolverse entre las cuerdas, sino que su carácter le granjeó todo tipo de simpatías tras bastidores. Ahora que ha decidido dejar WWE para volver a Japón todo parece indicar que hay más de una Superestrella que le va a echar mucho de menos en el día a día del elenco principal.

Estas fueron las palabras de despedida de Natalya para Kairi Sane en el diario canadiense:

"No me gustan las despedidas; no soy buena. Prefiero decir: 'Nos veremos'. Recuerdo la primera vez que salí de casa para comenzar mi aventura en WWE en 2007. Tuve que dejar muchas cosas atrás pero tenía que hacerlo para crecer personal y profesionalmente. No tenía dinero solo algo que había ahorrado trabajando como camarera y fue muy duro dejar a mi familia.

"Con solo una bolsa y algo de ropa llegué a Florida dispuesta a cumplir un sueño. No fue fácil dejar mi hogar sin saber cuándo iba a volver, pero WWE me dio la oportunidad de hacer realidad un sueño, convertirme en Superestrella de WWE.

"Recientemente Kairi Sane ha dicho adiós y ahora tiene ante sí una aventura completamente nueva. Estoy muy orgullosa de Kairi Sane y de todo lo que ha conseguido con solo unos pocos años fuera de Japón. Ha ganado el Campeonato de Parejas WWE, el Campeonato NXT y ha sido la ganadora de la primera edición de la Mae Young Classic donde derrotó a Shayna Baszler en la final".