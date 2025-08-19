¿Así debería manejar WWE a Natalya en adelante?

Natalya destaca últimamente con su personaje Nattie, pero WWE aún no explota todo su potencial. Desde Busted Open, el miembro del Salón de la Fama Bully Ray pide que la dejen hacerlo.
► Idiomas extranjeros en WWE
«Todo esto de Natalya versus Nattie. He dicho antes que creo que WWE está permitiendo que Natalya sea Nattie porque no tienen planes para Natalya o Nattie. Así que, como ella ha estado allí tanto tiempo, podemos dejar que haga lo suyo porque eso la mantiene feliz.
«Sin embargo, todo este tema de Nattie está dando de qué hablar. Sí, ella está logrando destacarse por sí misma, lo que nuevamente podría ser el problema. Todo como la historia de Karrion Kross. Pero esto de Nattie está funcionando. Y eso es exactamente lo que están haciendo.
«La están dejando sola. La están dejando hacerlo por su cuenta y ella se está destacando. Así que mi primera pregunta para ti es: ¿crees que alguna vez dejarán que Nattie haga su versión de Nattie en WWE? ¡No! Y eso apesta. ¡Sí!
«No es como si yo fuera a tomar, por ejemplo, a Broken Matt Hardy o a Bully Ray. Bully Ray se creó en TNA y nunca le permitieron hacerlo en WWE. Broken Matt Hardy creó Broken Matt en el Broken Universe, y no le dejaron hacer su versión en WWE. Por eso Woken Matt o como sea que lo llamen, no funcionó. Lo de Nattie está funcionando bajo su techo, bajo su paraguas. Está ahí. Es casi como una personalidad dividida.
— lowkey legend (@NatbyNature) August 17, 2025
«Podrías ver a Nattie haciendo promos donde le dice a la gente: ‘No me hagas enojar. No te gustaría Nattie cuando está enojada’. La vieja frase de Hulk de WWE. Puedo entender cómo ciertos talentos crean otros personajes fuera de WWE, como Broken Matt y Bully Ray, que fueron dos personajes muy populares creados fuera de WWE por tipos que trabajaron allí alguna vez.
«Entonces, no, o lo usamos o no lo usamos tal como lo crearon, así que podemos hacerlo a nuestra manera. A Nattie se le da la bendición de hacer Nattie como ella quiera. Y tienen acceso a ello siempre que quieran. Tengo los dedos cruzados esperando que simplemente le estén dando más tiempo a Nattie para desarrollar este personaje, esta historia y esta creación de Nattie. Pero no es como si Nattie fuera una jovencita. Ya es hora de hacer algo con ello.
«¿Por qué no dejar que ese personaje de Nattie aparezca un día y empiece a aplicar su cross-face a todo el mundo, tirándolos de cabeza? Completamente en el atuendo que usa, protector bucal puesto, cabello hacia atrás, mostrando el dedo medio a todos con su séquito. Hay algo ahí. Lo viejo puede ser nuevo otra vez. Y lo que Nattie ha creado es nuevo. Usemos eso. Al menos, usémoslo con Maxine.»