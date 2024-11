El miembro del Salón de la Fama de WWE Bully Ray propone un final para la lucha entre The Bloodline 2.0 y The OG Bloodline en Survivor Series: WarGames. Todavía no está claro si cada equipo contará con un quinto miembro, pero recientemente se insinuaba que Cody Rhodes no va a formar parte del evento premium del 30 de noviembre. Esto puede ser más que llamativo ya que hablamos del Campeón Indiscutible, pero tengamos en cuenta que Roman Reigns faltó a unos cuantos cuando estaba en esa posición.

Embed from Getty Images

► Así debe finalizar la lucha WarGames

El veterano comienza indicando en Busted Open Radio que sí deberían ser cinco contra cinco dentro de la estructura metálica con dos cuadriláteros:

«Para mí, si se necesitara un quinto miembro, imagina que fuera Cody, y que Cody y Roman tuvieran que estar en el mismo equipo nuevamente. Ahora, por el otro lado, no sabes quién será el quinto miembro de Bloodline 2.0, y resulta ser The Rock. Pensándolo bien, la opción más lógica, impactante y fácil de entender sería tener a Cody y The Rock como las grandes incorporaciones.»

Embed from Getty Images

Entonces, comparte esa conclusión que, si bien es solo una idea suya, no cabe duda de que sería realmente interesante si ocurriese:

«¿Quieres darle a Solo un impulso enorme? Imagínate esto: The Rock de pie sobre Cody y Roman, mientras coloca el Ulafala alrededor del cuello de Solo.»

Por otro lado, podríamos mencionar dos razones por las que no va a ser así. La primera es que The Rock es «The Final Boss» y no va a permitir que nadie se ponga por encima de él. Tampoco lo hizo con el «OTC» cuando lideraba la facción, en todo caso se puso a su altura. La segunda es que si esto no pasa, Solo Sikoa no va a quererlo en su grupo pues el actual mandamás solo quiere a luchadores que lo reconozcan como su «Tribal Chief». No obstante, de nuevo, solo son ideas camino a descubrir la realidad en dos semanas.

Embed from Getty Images