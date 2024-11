Así cuida su físico Darby Allin cuando está en casa

El actual Campeón Mundial de AEW, «The Death Rider» Jon Moxley compartía recientemente cómo ha estado cuidando su físico: «He estado yendo a terapia física por mi cadera durante los últimos meses. Cuando se trata de rehabilitar lesiones, solo hay que encontrar fisioterapeutas de calidad y hacer todo lo que dicen con un 100% de esfuerzo. Evaluarlos bien es importante. Creo que la mayor diferencia entre alguien que se recupera al 100% de una lesión grave y alguien que nunca vuelve a ser el mismo está simplemente en la actitud con la que afronta la rehabilitación».

► Así cuida su físico Darby Allin

Él mismo es alguien que está dispuesto a tomar muchos riesgos durante un combate pero en este momento de su carrera diríamos que no tiene ni punto de comparación con Darby Allin, de quien podríamos decir que es el luchador All Elite que menos se protege físicamente cuando entra a un cuadrilátero. Convendría aclarar que como profesional él sabe perfectamente lo que hace, dentro de lo inesperado que siempre puede suceder en una lucha. Ahora, veamos cómo se cuida cuando está en su casa y no saltando desde lo alto de escaleras encima de cristales:

«Es una locura, todo mi sótano es como un laboratorio. Soy amigo de DDP, y él tiene en su casa todo tipo de tecnología de vanguardia para la recuperación física. Voy y la pruebo, y ahora tengo dos baños de hielo en mi casa. Tengo saunas, máquinas para respirar, tengo de todo porque quiero estar en buena forma el mayor tiempo posible. Pero también la mente es clave, así que empecé a hacer meditación trascendental. Es algo que te lleva a la fuente del pensamiento y realmente me ayuda a ser más creativo. Te despiertas por la mañana y piensas, ‘Tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello’, y esto realmente te da equilibrio si estás estresado. Puedes manejar mucho.»