Así convenció Vince McMahon a Undertaker de terminar la racha

Que Brock Lesnar rompiera la racha invicta de The Undertaker en WrestleMania, dándole fin a 21 victorias al hilo, sigue siendo tema sensible entre aficionados de la WWE.

Recientemente, Undertaker opinó que a Lesnar no necesitaba esa victoria.

¿Entonces por qué aceptó? Pues bien, así fue la última conversación antes de romper la racha invicta en WrestleMania 30.

Lo anterior lo relató «The Deadman» en el pódcast Busted Open Radio, con Bubba Ray Dudley de entrevistador.

Undertaker reveló que, hasta el mismo día del show, el plan seguía siendo que él ganara. Sin embargo, Vince McMahon lo buscó y le dio la noticia: iba a perder.

«Pero de nuevo, no fue mi decisión. Lo cuestioné y, lo que más me perturbó, fue que cuando llegué al edificio ese día, estaba repasando todo y no me gustaba cómo se estaba dando la situación.

«Era temprano en la tarde en el Superdome. Estaba completamente solo en una habitación y, de repente, el viejo entra. Eso simplemente no sucede. En cuanto lo vi, supe de inmediato lo que venía.

«Lo he dicho un millón de veces: Vince puede vender hielo a un esquimal, y es verdad. Pero esta vez lo cuestioné. Le di mis argumentos y le pregunté si realmente estaba seguro».