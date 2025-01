Así construyó su personaje Julia Hart

Julia Hart viene de derrotar a Jamie Hayter en el más reciente episodio de AEW Dynamite, aún cuando se notaron perdidas en secuencias de la lucha: ambas supieron sacar adelante el encuentro.

Aún así, siguen siendo diamantes en bruto de la división femenil y tienen margen de mejora.

Dejando de lado su desempeño sobre el cuadrilátero, hablemos de su personaje en televisión.

Hasta el momento Hart es una de las consentidas de la fanaticada y en gran medida es por su personaje oscuro y enigmático.

Es hora de que ella nos cuente el proceso creativo detrás de cómo concibió a su alter ego.

Recientemente Hart concedió una entrevista a Variety, donde platicó sobre cómo las películas y series influyeron en la ceación de su personaje, es más, con nombre y apellido.

“Amo las películas de ‘Kill Bill’ por cómo Beatrix se comporta. Es tan increíblemente fuerte. Me encanta eso. Obviamente, también amo ‘Wednesday’. Stevie Nicks, y ‘Sabrina the Teenage Witch’ la serie de Netflix: cómo tiene actitud, es sarcástica y joven.

“Me llamo a mí misma «Princess of the Black Throne» (la ‘Princesa del Trono Negro’) en lugar de ‘Reina’, porque siento que las princesas son más ingenuas. Todavía tengo mucho que aprender, mucho más por recorrer. Apenas llevo un par de años en la lucha libre. Estoy aprendiendo más sobre el trabajo en el ring y entendiendo mejor las mentes de las personas, porque me encanta ser la guardiana de secretos. Descubrir a las personas, entender sus debilidades, cómo derribarlas y vencerlas”.