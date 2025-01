Así conquistaron MxM Collection a Tony Khan para unirse a AEW

Después de sus despidos de WWE y tras una etapa en la escena independiente, MxM Collection (Mansoor y Mason Madden) se unieron a AEW (y ROH). No parecían el tipo de luchadores que a los que «Where The Best Wrestle» más provecho podría sacarles pero, además de que no les ha ido mal desde que firmaron sus contratos, en realidad esa creen que fue la razón de que Tony Khan los contratara, según comparten en Talk is Jericho.

► MxM Collection en AEW

Mason Madden: “Estábamos seguros, pensábamos: ‘Bueno, el único otro lugar donde podemos ganar dinero en este negocio es AEW, cambiemos las cosas. Hagamos algo que creamos que AEW podría querer.’ Nos mandamos a hacer nuevo equipo, queríamos mantenernos juntos porque sentíamos que esa era nuestra atracción, nuestra química y el hecho de que éramos el único equipo que se mantuvo unido después del despido en esa clase. Decidimos: ‘Sí, sigamos juntos, pero seamos un poco más nosotros mismos.’ Bajémosle el tono, mucho.”

Mansoor: “Creo que la intención era demostrarle a la audiencia que ve promociones independientes que podemos luchar. Creo que no había duda en la mente de nadie de que podíamos interpretar personajes más grandes que la vida o hacer promos, pero en cuanto al trabajo en el ring, ¿qué pueden hacer estos tipos?”.

Mason Madden: “Nunca habíamos tenido un combate en televisión de más de cuatro minutos [risas]. Definitivamente superamos nuestro tiempo promedio de combate en WWE en como un mes en AEW.”

Mansoor: “Honestamente, nos ganamos a Tony porque él no sabía que podíamos luchar. No tenía idea. Creo que nos trajo como estos tipos que, bueno, hay un millón de grandes luchadores en AEW, no faltan los mejores luchadores, tenemos a los mejores del mundo. Pero, ¿qué pueden hacer estos tipos en términos de entretenimiento y de levantar al público en vivo con algo loco y diferente? Pero el hecho de que pudiéramos combinar ambos aspectos en nuestros primeros combates fue clave. Nuestro primer combate en la televisión de AEW fue contra FTR. Hay que reconocerle a Tony, qué movimiento tan genial, qué contraste de estilos. Ningún otro equipo podría habernos hecho lucir tan reales como lo hizo FTR. En ese combate, ellos eran tan serios y técnicos. Y yo estaba saltando a sus brazos como Scooby-Doo. Una vez que tuvimos ese combate y tomamos impulso, empezaron a confiarnos combates de dos segmentos, con un ritmo que hacía que la gente se metiera realmente en la acción, mientras los entreteníamos con nuestras payasadas. Ahí fue cuando todo despegó.”