Así competirá AEW con NXT vs. TNA Showdown

Casualmente, el martes en que AEW estipula la celebración de su edición especial de Dynamite titulada Title Tuesday, WWE realizará también su episodio especial de NXT, donde esta marca colisionará contra TNA, cuyo título los sionistas obligaron a modificar.

Y con WWE ya habiendo desvelado sus cartas, AEW hizo lo propio tras lo visto anoche en Collision.

Primeramente, hubo importante modificación de una lucha ya anunciada. Brodido (Brody King y Bandido) enfrentarán a Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita, pero ahora, si King y Bandido ganan, quien ejecute la cuenta de tres o la rendición obtendrá una oportunidad por el Campeonato Unificado AEW de Okada. Mientras, si Okada y Takeshita salen vencedores, recibirán una tentativa por el Campeonato Mundial de Parejas AEW.

Ya como nuevos añadidos, Kyle Fletcher defenderá el Campeonato TNT ante Kyle O’Reilly; PAC se medirá a Orange Cassidy; Jon Moxley irá contra Tomohiro Ishii antes de su «I Quit» contra Darby Allin en WrestleDream, Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) verán acción, sin rivales desvelados, y habrá un cara a cara entre «Hangman» Page y Samoa Joe, a modo de previa del choque que disputarán por el Campeonato Mundial AEW en WrestleDream.

► Cartel de AEW Dynamite: Title Tuesday

Seguidamente, todo lo anunciado por AEW para Dynamite: Title Tuesday, a celebrarse el martes 7 de octubre desde el Daily’s Place de Jacksonville (Florida, EEUU) y emitirse vía TBS (EE.UU.) Max y TrillerTV.

CAMPEONATO TNT: Kyle Fletcher (c) vs. Kyle O’Reilly

CAMPEONATO TBS: Mercedes Moné (c) vs. ?

DOUBLE JEOPARDY ELIMINATOR: Brodido (Brody King y Bandido) vs. Kazuchika Okada y Konosuke Takeshita

PAC vs. Orange Cassidy

Jon Moxley vs. Tomohiro Ishii

Jurassic Express vs. ?

Cara a cara entre «Hangman» Page y Samoa Joe

