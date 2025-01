Oba Femi hizo historia. El ex Campeón Norteamericano NXT, se convirtió por primera vez en el Campeón NXT la noche del pasado martes 07 de enero de 2025, durante el especial NXT New Year’s Evil 2025, en donde logró vencer en una triple amenaza ante Eddy Thorpe y el exmonarca, Trick Williams.

Ahora, se ha podido saber que Oba Femi compartió un momento bastante emotivo con el líder de NXT, Shawn Michaels, una vez llegó a la Gorilla Position tras bambalinas.

Oba Femi tiene tan solo 26 años y ya fue Campeón Nortamericano NXT y Campeón NXT. Los fans lo apoyan bastante, así que tiene un gran futuro por delante en WWE.

El Miembro del Salón de la Fama WWE y creativo líder de NXT, le dio la mano a Femi, luego, lo llevó hacia él y le dio un abrazo para felicitarlo por su victoria. Oba Femi también le dio la mano a Matt Bloom, líder del Centro de Desarrollo de WWE. Este es el video del momento:

HBK 🤝 Oba Femi@Obaofwwe is ready to rule over #WWENXT! 😤 #NewYearsEvil pic.twitter.com/diXqMowm8P

— WWE NXT (@WWENXT) January 9, 2025