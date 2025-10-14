Rhea Ripley analiza cómo pasó de ser una novata rubia a «La Erradicadora» en la WWE en un reciente video de la compañía dentro de su sección WWE Break It Down en su canal oficial de YouTube.

► Así cambió Rhea Ripley con los años en la WWE

«Recuerdo cuando me hice mi primer tatuaje en el brazo, este mismo, mi pequeña demonio. Y recuerdo que llegué a NXT, absolutamente aterrorizada, porque no lo había aprobado en absoluto. Hunter vino a hablarme mientras estábamos haciendo el combate en jaula y me dijo: “¿Eso es nuevo?” Y yo le respondí: “Sí, me lo hice hace un par de días.” Y él dijo: “Se ve increíble.” Y se alejó. Yo pensé: “Dios mío, ¿en serio? Mi jefe acaba de decir que mi tatuaje está genial y no me regañó por eso.” Fue en ese momento cuando supe que realmente no podía hacer nada mal, así que seguí haciéndome tatuajes y él seguía diciéndome que se veían muy bien. Así que básicamente seguí haciéndolo.

El gran punto de inflexión en mi carrera fue cuando Edge vino con una idea y logramos confirmarla y ejecutarla. Fue cuando me uní al Judgment Day original, con Edge y Damian Priest. Obviamente, mi vestimenta no estaba lista a tiempo, así que estaba completamente nerviosa. Terminé comprando un body en Amazon y esos pantalones que literalmente fabriqué en el momento porque no tenía nada más que ponerme.

Siempre me han encantado los tatuajes, desde que era niña, siempre planificando cuáles quería. Empecé con mangas en las piernas porque estaba usando pantalones y todo tenía que ser aprobado, lo cual tardaba mucho.

WrestleMania 39 fue especial porque quise sentirme cómoda y segura, así que usé maquillaje que mi esposo ya había hecho en uno de sus shows y una capa que también era suya. Lo puse como un “te amo” para él, para sentir que tenía una parte de él conmigo en mi primer WrestleMania con público.

En 2024, ambos tuvimos la oportunidad de main event en nuestro país natal y con una entrada de música en vivo en WrestleMania. Nunca pensé que tendría esas oportunidades, especialmente con Motionless in White en WrestleMania 40, que es mi banda favorita de todos los tiempos. Poder hacer main event en Australia fue un sueño hecho realidad.

El pequeño demonio de la máscara surgió después de romperme la cara durante un combate con Liv Morgan y Raquel Rodriguez. Tuve que terminar el combate con un ojo prácticamente cerrado, y de ahí nació la máscara para que se viera lo más cool posible en War Games.

En WrestleMania 41, uno de mis combates favoritos fue contra Io Shirai y Bianca Belair por el Campeonato Mundial Femenino, donde interpreté al “Batman que ríe”, es decir, al Joker. Me asustaba mirarme al espejo con el maquillaje, pero me encantó.

Con SummerSlam, no sabía qué ponerme para el vestuario, así que dejé que Wicked Lester creara algo. Fue un homenaje al año anterior y al mismo tiempo una nueva versión de mí.

Al mirar hacia atrás, veo lo poco confiada que era y ahora veo al animal que me he convertido. Empecé con maquillaje muy natural porque pensaba que con demasiado me veía ridícula, pero después encontré a Jet, que hace mi maquillaje increíble y me ayudó a transformar a Rhea en Rhea.

Cuando Rhea Ripley toma control de mi cuerpo, Demi desaparece. Rhea es un animal completamente diferente. La gente lo ha notado, incluso Zelina Vega dijo que tengo una mirada en los ojos que dice: “Te voy a matar, vamos a hacerlo.” Estoy completamente inmersa en Rhea Ripley, algo que no tenía en mis primeros intentos en el Mae Young Classic.

Es impresionante ver lo lejos que he llegado y estoy muy orgullosa de mi evolución«.