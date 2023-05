Así ayudó Sting a Kip Sabian a encontrarse en AEW

Unas cuantas semanas atrás leíamos a Kip Sabian explicando su personaje Underrated. Over It basado ligeramente en la estrella de Hollywood Shia LaBeouf y ahora leemos sus más nuevas declaraciones en Sappenin’ Podcast acerca de cómo Sting lo ayudó a encontrarse a sí mismo en AEW. Cualquiera pensaría que realmente todavía no lo ha hecho, que anda navegandon un poco sin rumbo por la compañía, como vemos durante su actual alianza con The Butcher y The Blade.

► Kip Sabian, encontrándose con ayuda de Sting

“Se puede aprender mucho más cuando no tienes la capacidad de luchar porque debes poner el 100% en otros campos. Para mí, fue cuestión de ‘¿cómo puedo cambiar mis promos?’ Me grababa a mí mismo haciendo promos con diferentes voces y manierismos que me gustaban y que robaba de series de televisión o películas. Tuve una conversación con Sting antes de nuestra lucha hace uno o dos meses, donde hablamos de cómo gran parte de su cambio de personaje se basó originalmente en The Crow.

“Él mencionó que le gusta sacar muchas de sus cosas extravagantes de series de televisión y películas. Mi forma de pensar es exactamente igual. Ya no puedo ver películas o programas de televisión sin analizar todo, y eso es frustrante. Me encanta The Lost Boys, la forma en que actúa Kiefer Sutherland y su vibra, trato de adoptar muchas de esas cosas porque realmente me gusta la mentalidad que tiene en esa película. Los manierismos del Joker, de Riddler, hay muchos personajes diferentes de los que tomo inspiración y a los que no habría prestado mucha atención si no estuviera alejado del ring”.

