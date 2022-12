Así avanza la recuperación de Thunder Rosa

AEW parece haber dado validez a los reportes que hablaron de una enemistad tras bambalinas entre Thunder Rosa y Jamie Hayter, pues cuatro días después de Full Gear 2022, donde la gladiadora británica se coronó máxima monarca interina, «la Mera Mera» anunció su renuncia al cetro mundial femenil de la empresa durante el episodio de Dynamite del 23 de noviembre.

Con tal movimiento, AEW se evita otro posible incidente legítimo, si bien se diría que Tony Khan tomó la decisión en base a ciertas críticas hacia la interinidad entonces encarnada en la figura de Toni Storm, que se prolongaba ya durante dos meses.

¿Seguirá siendo campeona Jamie Hayter cuando Thunder Rosa vuelva a los rings? Los problemas de espalda de la mexicana han resultado ser más serios de lo que en principio se dijo, y como horizonte esperado, Rosa apuntó a enero bajo entrevista concedida el pasado octubre.

Tendremos que esperar pues hasta 2023 para disfrutar de nuevo del arte de Rosa. Plazo que la ex Campeona Mundial AEW confirmó en el más reciente vídeo de su canal de YouTube, revelando que el año que está a la vuelta de la esquina será muy importante para ella.

«Estamos trabajando realmente duro para seguir siendo muy positivos, porque 2023 es un año de reconstrucción. No sólo hablo de reconstruir un personaje. También hablo de reconstruir mi cuerpo y espíritu.

«La recuperación está yendo realmente bien. Esta emana pudo hacer sentadillas con una pesa de dos libras. No había hecho levantamiento de peso en los últimos cuatro o cinco meses, por lo que esto es enorme. De hecho, hace dos semanas, fui capaz de hacer 5 kilómetros, la mitad caminando. Quiero decir que aunque no puedo correr, puedo trotar, y ya es mucho. Son grandes avances para mí. No he podido estar todavía en el ring, y estamos trabajando en ello. Y bueno, así es cómo va mi recuperación».