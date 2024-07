Chris Jericho debutó como comentarista -sin abandonar su rol como luchador- en la lucha libre profesional el 22 de noviembre de 1999 durante un episodio de WWF Raw Is War cuando se unió a Jim Ross en la mesa de comentarios. Desde entonces, «The Learning Tree» ha asumido ese papel en incontables ocasiones en una variedad de empresas, incluyendo AEW.

