No tenemos que irnos demasiado lejos para acordarnos de la última vez que Dax Harwood tuvo problemas entre bastidores ya que fue en AEW debido a su defensa a CM Punk en su podcast, FTR. El veterano luchador habla de ello en su reciente entrevista con Fightful: ”[…] Entonces, sí, obtuve calor por eso. He tenido algunos compañeros de trabajo que van a los medios y les dicen lo que piensan y no estaban muy contentos conmigo […]”. Y en la misma explicaba también cómo aborda este tipo de situaciones desagradables.

> Dax Harwood y los problemas tras bastidores

“Amigo, ha sucedido muchas veces. Personas que han tenido un problema conmigo o yo tuve un problema con ellos. Cara a cara, así es como siempre he arreglado las cosas. Tengo 38 años, amigo. Yo pongo mi corazón en mi manga. Realmente lo hago. Soy apasionado y no puedo ocultar lo que siento. Si te amo o no estoy de acuerdo contigo, simplemente no puedo ocultar lo que siento. Siento que Cash y yo estamos siendo subutilizados o simplemente estamos siendo una mi*rda, tengo que avisarte. Tengo que avisarte. Así que, para bien o para mal, ese es mi modus operandi: si tengo un problema contigo o tú tienes un problema conmigo, voy a ir a tu cara y vamos a resolver esto. Si tiene que ser una pelea, tiene que ser una pelea. Pero si podemos hablar de ello, lo prefiero.

“Así que no sé toda la dinámica entre Punk y Colt. Realmente no me importa saber todo sobre eso porque eso no tiene nada que ver con lo que siento por Colt o lo que siento por Punk. Le conté mis problemas con Colt y eso fue mucho antes de que Punk llegara. Pero estoy en el negocio para el negocio. Eso es todo. Si puedo hacer amigos en el camino, hombre, eso es j*didamente genial. ¿Si no los hago? Está bien, también. Porque estoy en el negocio para el negocio y en este momento el negocio más grande que quiero hacer es que haya, y debería haber, una historia entre, al menos, yo y Cash y Young Bucks. Debería haber una historia real. Si los problemas personales se pueden dejar de lado, se ganará mucho dinero y eso es todo lo que quiero hacer. Quiero ganar dinero y quiero hacer el bien para la lucha libre“.

