Ashante «Thee» Adonis: «Soy la Superestrella WWE más infravalorada»

La Superestrella NXT Ashante «Thee» Adonis, quien también está luchando en TNA cruzando el puente desde WWE, se reivindica a sí mismo.

«Damas y caballeros, pero especialmente las damas, permítanme presentarme de nuevo. Mi nombre es Ashante Thee Adonis y soy la atracción principal.

Esta noche en NXT, tengo una lucha triple amenaza contra Je’Von Evans y Sean Legacy. Así que hablemos de Sean Legacy. Primero que nada, ni siquiera sé por qué estás en esta lucha. Ni siquiera estás en WWE. Eres un luchador independiente. Estás por debajo de mí. Pero sinceramente, deberías estar cargando mis maletas hasta el auto después del show, y bro, mírate. Eres el típico paquete básico de ‘quiero ser luchador’. Hermano, no tienes estilo. Ve a hacer flexiones de carisma.

«Je’Von, ¿no crees que tus brazos son un poco pequeños para toda esa audacia que cargas? El jovencito quiere ganarse sus rayas. Intentas actuar duro conmigo, niñito. Así que seguiré cazando contigo. Eres demasiado dulce. Tan dulce, que quizás me saque otra caries. Y parece que esta noche, los dos se suscribieron a mi ‘Only Hands’. Estas manos están listas para todos.

«Universo WWE, la Adonisnation dice que ustedes son patéticos. Una vez que me pareces patético, nada puede deshacerlo. Están laminados. Ustedes creen que mi cumpleaños es el que dice internet. Creen que soy malo luchando. Creen que no tengo juego. ¿Pues saben qué? No crean todo lo que leen en internet. Tal vez si les dijera que el cerebro es una app, empezarían a usarlo.

«Soy el Superestrella más subestimada de WWE. Si no me creen, pregúntenle a su chica. No me importa quién me siente. Yo me siento a mí mismo. Cuando me ves, Thee. Cada vez que aparezco, sabes que ME COMÍ el show. Y jamás he visto a un hater que lo haga mejor que yo. Tengo el factor ‘drip’ y el factor ‘eso’. Y lo tengo desde que mi mamá anunció su embarazo. Y ustedes siguen durmiendo conmigo. Así que ahora me aseguraré de que estén bien arropados.

«Pero suficiente sobre ustedes. Porque se trata de mí. Ahora ya saben, cuando me ven, siempre estoy goteando, goteando, goteando. Porque es el ritual. Porque cuando el dinero habla, nadie revisa el ‘gram. Y les doy con el martillo. Eso es todo el tiempo que tengo. Así que me tengo que ir. Ya saben qué hora es. Es hora del show. Adonis fuera.»