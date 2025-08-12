Ashante “Thee” Adonis salió de WWE y TNA ya lo tiene en agenda

En los últimos días, con tantas noticias de relevancia, como por ejemplo la marcha de Karrion Kross de WWE, ha quedado un tanto eclipsada otra salida: la de Ashante “Thee” Adonis.

El propio gladiador dio cuenta de ello en sus redes sociales.

After 6 unforgettable years under the WWE lights, the time has come for me to close that chapter. I’m filled with nothing but gratitude for every opportunity, the experiences, lessons, and incredible talent I’ve had the chance to work with.



I’m truly excited to show the world… — Tehuti Miles (@tehutimiles) August 10, 2025

Tras seis años inolvidables bajo las luces de WWE, es hora de cerrar ese capítulo. No tengo otra cosa que gratitud por cada oportunidad, las experiencias, lecciones y los increíbles talentos con los que he tenido oportunidad de trabajar. Estoy muy entusiasmado por demostrar al mundo lo que de verdad puedo hacer. A veces tienes que salirte del modo multijugador y avanzar en tu modo historia. Creo que soy la cara del futuro y la razón de que tu chica te haya dejado de devolver los mensajes Esto es un nuevo comienzo. Me estoy convirtiendo en la mejor versión de mí mismo. Sólo habéis visto una pequeña muestra de mi auténtico potencial, y sólo estoy llegando a la superficie. Sé que para algunos esto puede ser un momento oscuro, pero las estrellas no pueden brillar sin oscuridad. – Thee Adonis fuera […]

► Tehuti Miles, dentro

Fightful ofrece algunos detalles interesantes sobre esta baja en las filas de WWE, pero especialmente, sobre el futuro de quien ahora vuelve a hacerse llamar Tehuti Miles.

El medio que comanda Sean Ross Sapp confirma que WWE no renovó su contrato, por lo que Miles ya puede aceptar fechas en la escena independiente y podría firmar con una nueva casa. Y aquí aparece TNA. Movida tal vez por las buenas opiniones internas en NXT sobre Miles, el producto de Anthem quiere, cuanto menos, programarlo para implicaciones puntuales. Miles ya luchó en TNA el pasado enero, dentro de la previa del especial Genesis, y allí trabaja ahora AJ Francis, otrora compañero en Hit Row.

Su única experiencia fuera de WWE, aparte de TNA, se ciñe a GCW, MCW Pro Wrestling y ROH. Sólo en las dos últimas ha competido sin estar todavía bajo el paraguas de WWE, allá por 2018 y 2019.