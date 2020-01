Artem Chigvintsev es el prometido de Nikki Bella. Como la luchadora comentó recientemente, no tienen prisa para casarse, pero lo harán en algún momento futuro, lo más probable que en 2021. No sabemos mucho de él dado que no tiene ninguna relación con la lucha libre más allá de por quien es su pareja. Es un bailarín y coreógrafo muy reputado, así como también actor. Ha trabajado en programas como Dancing with the Stars (donde conoció a Nikki) o Burn the Floor. Y también en la serie The O.C. (nada que ver con la facción de AJ Styles) o la película Shine, estrenada en 2017. Y hablando de la industria cinematográfica, formó parte del equipo de la oscarizada La La Land.

► Artem habla de su relación con Nikki Bella

Además de todo lo que podemos descubrir echando un vistazo a su carrera, ahora leemos por primera vez declaraciones que ha hecho recientemente acerca de su relación amorosa con la dos veces Campeona de las Divas en Chasing Glory.

«Recuerdo que me sorprendió lo mucho que se entregó a su preparación para el programa (Dancing with the Stars). Obviamente, cuando estás en un show como este, no es broma, no existen los días libres. De hecho, tienes que encontrar cualquier hueco en el día para ensayar porque estás bajo mucha presión. Tienes que esforzarte para mejorar semana tras semana. Eso es lo que hacemos. «Y me encanta esa parte de ella. Para mí fue admirable porque sentí que no había tenido eso en mucho, mucho tiempo. Me pareció como Bob Esponja porque quería aprenderlo todo. Realmente me sorprendió su actitud. Conocer ese lado de ella me hizo entender cómo es ella como persona. Fue entonces cuando me di cuenta: ‘Vaya, es genial’. Como si fuera una persona increíble para tener como amiga. «De esa forma fue como comenzamos. Y cuando acabó el programa me fui de gira. Un tiempo después, en uno de esos mercados de granjeros, creo que fue en la época de Navidad, fue como: ‘Oye, voy a estar en la ciudad, ¿te apetece pasar un rato juntos? ¿Quieres tomar un café?’«.

El bailarín relata así cómo comenzó su relación con la luchadora. Una relación que va de la mejor de las formas y no podemos más que alegrarnos por los dos.