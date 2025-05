El arte perdido en la lucha actual a ojos de Ricky Morton

No es poco habitual que rudos del pasado critiquen a los rudos actuales de la lucha libre. Sin ir más lejos, hace solo unos días, Bully Ray comentaba:

Y ahora Ricky Morton expresa lo siguiente en redes sociales (con una imagen en la que lo vemos sosteniendo un cartel que dice: «la vida de los rudos importa«):

But wrestling isn’t just about the spotlight… it’s about the story. And it takes two to tango. Without a true villain, there’s no real hero. Without the boos, the cheers don’t mean as much. So to the few out there still committed to being the bad guy keep doing it.

— Ricky Morton (@RealRickyMorton) May 18, 2025