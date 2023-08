El arresto de Cash Wheeler a ojos de Eric Bischoff

El reciente arresto de Cash Wheeler acusado de asalto con arma de fuego es uno de los temas más candentes en la lucha libre actual y Eric Bischoff le dedica una extensa reflexión en Strictly Business.

►El arresto de Cash Wheeler

«Me sentí decepcionado por todos los involucrados, desde Tony Khan hasta el resto del equipo de AEW, y por supuesto, Cash y Dax [Harwood]. No puedo concebir una situación peor«.

►FTR

«Si lo piensas, conocí a FTR en WWE en 2019. Son tipos muy elegantes y sumamente profesionales. Nunca tuve la oportunidad de trabajar directamente con ellos, pero tuve una buena impresión de ellos y me alegré mucho de que tuvieran la oportunidad en AEW. Me encantó su presentación. Me encanta lo que representan. FTR representa mi estilo favorito, sea hombre o mujer, de lucha profesional. Es más tradicional, no quiero decir retroceso, pero en muchos aspectos lo es, y me encanta su trabajo. No llegué a conocer personalmente a ninguno de ellos. Pero aquí estaban, frustrados en WWE porque no obtenían las oportunidades que esperaban. Lograron llegar a dos y probablemente pasaron por algunas luchas para obtener las oportunidades que anhelaban, pero persistieron. Lucharon, se esforzaron, se comprometieron, y finalmente llegaron a esta oportunidad en Wembley, dos veces, sin lugar a dudas».

►Cash Wheeler en All In

«Presentarse ante la audiencia más grande con la que podrían haber soñado actuar, y ahora esto. Y es muy probable que el Sr. Wheeler no pueda abandonar el país, o si lo hace, dudo que pueda ingresar al Reino Unido. Podría estar equivocado. No soy abogado. No sé nada sobre leyes de inmigración, pero sé lo complicado que es, por ejemplo, ingresar a Canadá si has sido acusado o condenado por un DUI aquí. Hay una acusación, pero no una condena. Así que no estoy seguro si eso brinda algún margen de maniobra en términos de oportunidad. Pero qué gran lío. Qué complicada situación».

►¿Tony Khan lo sabía antes de la noticia?

«Sí, se reduce a una o dos cosas. O bien Tony Khan cometió un error grave al estar al tanto de la situación y seguir adelante de todos modos. Tengo mis dudas al respecto, o el Sr. Wheeler cometió un error. Entonces la responsabilidad recae en él. Y en ambos escenarios, las noticias son malas«.

►Uso y portación de armas

«Dios, simplemente… Me parece sorprendente. ¿En serio? Sobre todo en un incidente tan absurdo como el de la ira en la carretera. Nunca se debe apuntar con un arma ni mostrarla, ni siquiera decir que tienes un arma en el auto durante una confrontación así, porque eso solo empeora la situación. Soy un defensor de la Segunda Enmienda. Creo que las personas deben tener el derecho de defenderse. Pero con eso viene una gran responsabilidad, por supuesto. Y sacar un arma a menos que estés dispuesto a usarla porque alguien más sacó un arma o sientes que tu vida está en peligro es algo estúpido, muy irresponsable. Y, sinceramente, no puedo entenderlo. Sé cómo se siente la ira en la carretera. He estado involucrado en ambos lados. Es un error muy estúpido. Y si es cierto…»

►Las pruebas

«Vale la pena señalar que no sabemos si es cierto. Esta es una acusación y una alegación, y solo es un lado de la historia. Sí, estoy ansioso por escuchar el resto. Espero que haya una explicación diferente o circunstancias que desconozcamos que atenúen lo que parece un acto impulsivo y tonto. Espero que así sea, por el bien del Sr. Wheeler, por su propio bien, eso sea lo que haya ocurrido».