Los últimos informes acerca de la posible venta de la WWE apuntaban primero a que ya se habría vendido a Arabia Saudí y posteriormente que existe incertidumbre dentro de la compañía con respecto a que eso realmente sea así. Están pasando muchas cosas actualmente, desde que Vince McMahon volvió. Aunque de momento lo único confirmado es que vuelve a ser el presidente de la Junta Directiva. Aún así, el ambiente está totalmente revolucionado. Y si finalmente la empresa se vende… En 2023 pueden haber grandes cambios.

► Aron Stevens opina de la posible venta de la WWE

Y todo ello está generando muchas reacciones. Entre todas ellas, ahora vamos con la de Aron Stevens, actual luchador de la NWA que en el pasado fue Damien Sandow en la WWE. Durante su reciente entrevista en Wrestling News le preguntaron justamente por la posibilidad de que la compañía luchística sea vendida. Señala que si realmente están dando ese paso es porque lo vienen planeando desde hace un tiempo, acerca de lo cual informamos en Súper Luchas no hace mucho: McMahon y Nick Khan habrían acordado la venta hace años.

“Tendremos que esperar y ver. Obviamente, cuando surgen tratos como este, no pensar que las personas a las que se les paga para pensar así en términos de distribución, televisión, lo que sea, no están allí pensando en pasos adelante, sería una locura. ¿Sabes que? Vamos a tener que esperar y ver. Quiero decir, ¿creo que vamos a ver a WWE fuera del aire? No, no lo sé, pero veremos qué pasa“.

¿Qué os parecen las palabras de Aron Stevens?