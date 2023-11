El aspirante al título de los pesos pesados, Tom Aspinall, se prepara actualmente para una inesperada oportunidad en el UFC 295 del próximo fin de semana.

En el pago por evento del 11 de noviembre, que se celebrará en el prestigioso Madison Square Garden de Nueva York, Aspinall luchará por el oro por primera vez en su carrera en el mayor escenario de las artes marciales mixtas.

En su camino hacia el título interino de los pesos pesados se interpondrá Sergei Pavlovich, que en un principio iba a ser el sustituto de Jon Jones contra Stipe Miocic antes de que una lesión de «Bones» obligara a retirar el combate de la cartelera.

En su camino hacia la lucha por el título, el poderoso ruso acumuló seis nocauts consecutivos en el primer asalto, el más reciente contra el prestigioso Curtis Blaydes.

Con esto en mente, Aspinall intentará evitar los golpes de KO que sin duda le llegarán la noche del combate. Y ha recibido algunos consejos sobre cómo hacerlo de otro destacado luchador británico…

► Allen: «Si Aspinall derriba a Pavlovich, gana

En un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el contendiente del peso pluma de la UFC Arnold Allen ofreció su análisis de la próxima cartelera de pago por evento en el MSG.

En términos del co-headliner, «Almighty» sugirió que Aspinall haría bien en replicar el enfoque empleado por Alistair Overeem para derrotar a Pavlovich allá por su debut en la UFC en 2018.

«Él es (Pavlovich) una máquina de nocaut absoluta, 15 KOs a su nombre», dijo Allen. «Perdió contra Alistair Overeem. Overeem no paraba de agarrarle, de lanzarle rodillazos, y él le hizo una zancadilla en uno de los agarres tailandeses y le noqueó por la espalda. Parecía una manta sobre su espalda. No me pareció que tuviera mucho que dar en la espalda, lo cual es interesante.

«Tom Aspinall es un muy buen luchador. Tiene sumisiones sólidas. Es muy rápido desde el boxeo hasta los derribos. Sus intercambios de Muay Thai son muy buenos», continuó Allen. «Creo que si pone a Sergei de espaldas, Tom Aspinall estará encima de él. Pero en esos intercambios a pie, con un gran golpeador como Sergei y guantes pequeños, no querrás que te derriben… (Aspinall) tiene que ser escurridizo, entrar y salir un poco más, hacer que Sergei no le vea. No te pongas delante de él y hagas intercambios. No te dejes acorralar por él… Si Tom puede llevarlo al suelo, ganará sin duda».

Aspinall ha demostrado su destreza en todos los ámbitos de las artes marciales mixtas. Además de sus dotes de sumisión, visibles en su victoria sobre Alexander Volkov el pasado mes de marzo, el oriundo de Manchester noqueó recientemente a Marcin Tybura en sólo 73 segundos.

Con Pavlovich, sin embargo, Aspinall se enfrentará a su rival más peligroso en los pies hasta la fecha, lo que supondrá un intrigante choque por el título interino que preparará el escenario para los semipesados del 11 de noviembre.