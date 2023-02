Arnold Allen también vio ganar a Volkanovski

El peso pluma del UFC Arnold Allen no está de acuerdo con el resultado final del UFC 284. Islam Makhachev retuvo su título de peso ligero sobre el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski por decisión unánime.

Durante una aparición en The MMA Hour, Allen dijo que pensaba que Volkanovski había hecho lo suficiente para reclamar la condición de doble campeón. A pesar de la derrota, Arnold elogió a Volkanovski por su exhibición y por cómo manejó su derrota en Perth, Australia.

“Lo anoté para Volk. Los asaltos dos, tres y cinco“, dijo Allen. “Es inspirador. Todo lo que hace es lo que quieres ver en tu campeón… Las cosas que dice después sobre no tener miedo a fallar, salir ahí fuera y aprovechar la oportunidad. Sí, no puedes no respetar a ese tipo”.

Allen también dijo que cree que debería haber una revancha entre Volkanovski y Makhachev por el título de peso ligero. Si Volkanovski gana la revancha, Allen cree que se quedará en el peso ligero.

► Arnold Allen tiene una próxima pelea contra un ex campeón de UFC

El joven de 29 años está programado para luchar contra Max Holloway en UFC Fight Night el 15 de abril. Holloway es un ex campeón de peso pluma de UFC. Ganó el cinturón interino en diciembre de 2016 y pasó a unificarlo contra José Aldo en UFC 212. Defendió el título tres veces antes de dejarlo caer ante el actual campeón Volkanovski.

Allen tiene una racha invicta de 12 peleas que se remonta a agosto de 2014. Derrotó por última vez a Calvin Kattar por TKO en octubre pasado. También tiene victorias sobre Dan Hooker, Sodiq Yussuff y Gilbert Melendez. El inglés habló sobre Holloway y el daño que ha ganado a lo largo de su carrera como peleador.

“Es humano, ¿verdad? El daño tiene que alcanzarte. No es mucho mayor que yo, pero ha estado en un montón de peleas locas contra atletas de primer nivel y ha dado mucho daño, pero siempre recibe tanto como da”, dijo Arnold. “Lo que esperáis de mí es probablemente lo que yo voy a decir. Espero la mejor versión, me estoy preparando para lo mejor, [y] me estoy entrenando para lo mejor.”