Arnold Allen habla sobre derrota de UFC 297 ante Movsar Evloev

Un frustrado Arnold Allen piensa que debería haber levantado la mano contra Movsar Evloev. Allen (19-3 MMA, 10-2 UFC) perdió por decisión unánime ante el invicto Evloev (18-0 MMA, 8-0 UFC) en la cartelera principal de UFC 297 en Scotiabank Arena en Toronto. Los tres jueces otorgaron a Evloev las Rondas 1 y 2, pero Allen no está de acuerdo.

«Todo el mundo dice (gané) el round 1 y el round 3. Estoy de acuerdo. Eso es lo que yo también sentí. Sentí que después del primer round pensé: ‘Sí, gané esa’. Round 2, no, la cagué. Y la tercera ronda, esa fue mía. Muy, muy, muy, muy, muy frustrante. No es la forma en que quería empezar las cosas (en 2024). … Sentí que merecía ganar eso.

“No quiero quejarme ni quejarme ni nada de eso. Sin mala voluntad contra su equipo o el oponente. Lo volví a ver un par de veces. Quería volver a verlo antes de mostrar un vídeo diciendo cómo me sentía. No quería decir: ‘Sentí que obtuve 1 y 3’ simplemente porque todos los demás lo dijeron, y eso es lo que sentí inmediatamente después”.

En el tercer asalto, Allen aplicó a Evloev una llave de cabeza frontal y le conectó tres rodillazos consecutivos. Cuando las rodillas aterrizaron, Evloev estaba elevando su mano izquierda arriba y abajo de la lona. El árbitro Marc Goddard consideró ilegales los rodillazos y pidió tiempo muerto. A Allen no se le descontó un punto, pero pensó que los rodillazos que aterrizó, que abrieron a Evloev, eran legales.

“Atrapé un cabezazo con unos tres minutos restantes en el round, disparé algunos rodillazos, y en el momento creo que fueron legales. Pregunté las reglas detrás del escenario y no había nada que aclarar. Mark Goddard está recibiendo muchas críticas por su decisión, pero cuando entró y dijo que estaba arbitrando, mi entrenador, mi manager y yo estábamos muy contentos, y sigo pensando que es uno de los mejores árbitros que existen. Creo que cometió un error y, ya sabes, es difícil. … Siento que estaba en una secuencia en la que estaba a punto de establecer un final.

“Mi oponente estaba realmente herido. La forma en que se sentó, la forma en que reaccionaba desde las rodillas. Su mano estaba fuera incluso con la regla. Cada rodilla que aterrizó en su mano estaba en el aire. Lo levanté, de rodilla, lo levanté, de rodilla, lo levanté, de rodilla. Incluso con esa regla de mano abajo, mano arriba, todos eran legales. Luego también su palma en el suelo, una palma que soporta peso, no las yemas de los dedos. Entonces, como mínimo, eran las yemas de los dedos cuando lo levanté y no soportaba peso. Simplemente estaba hurgando en el suelo, hurgando en el suelo. Creo que habría fijado el final desde allí”.