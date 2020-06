stardust en wwe

Allá por el verano de 2016, apenas un par de meses después de que WWE le concediera la rescisión, Cody Rhodes reconoció que no quiso ser recordado por los seguidores como Stardust, revelando de paso que sus empleadores se negaron a que volviera a recuperar su personaje habitual. Aunque con el paso del tiempo, esa culpabilización ajena se hizo propia, cuando el pasado marzo respondió así al periodista Alex McCarthy de talkSPORT, quien criticaba el mal uso que hizo McMahonlandia de él.

«El problema no fue no impulsar a Stardust, el personaje me hizo trizas y no era un luchador a la altura debajo de la pintura durante aquella época. El problema no fue lo que pasó de 2010 a 2012, cuando estaba abriéndome camino y mi trabajo en los eventos no televisados era consistente a un gran nivel. Después de todo, la culpa es mía».