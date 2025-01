Arn Anderson tuvo miedo de la guerra WWE vs. WCW

La Monday Night War o La guerra de los lunes por la noche, fue una tremenda guerra televisiva, de nivel mainstream, que ocurrió entre WWE, antes WWF y WCW. Duró desde el 04 de septiembre de 1995 hasta el 26 de marzo de 2001, y aunque WCW dominó en los ratings durante 83 semanas, al final, fue Vince McMahon y WWF quienes se llevaron la gran victoria.

Y uno de los hombres que vivió con gran protagonismo estas guerras fue el recordado Arn Anderson, quien en una reciente edición de su video podcast The ARN Show, reveló que su reacción inicial ante las Monday Night Wars fue de miedo. Y su razonamiento es bastante interesante. Estas fueron sus interesantes declaraciones:

► Arn Anderson habla de La guerra de los lunes por la noche entre WCW y WWF

“Me asustó muchísimo, porque sabía que ibas a dividir a tu audiencia. No sabía cuántas personas harían eso — no estaba lo suficientemente familiarizado con cómo funcionan las cosas. ¿Habrá alguien sentado con un control remoto diciendo, ‘Ok, corte. Ok, cambio al otro show. Corte, vuelvo al otro show’?

«Y cuánto de eso realmente influiría en los ratings. No tenía un conocimiento práctico de eso. Solo me asustaba, sabía que esto podría afectar nuestros números. Estábamos empezando a construir algo.

“Y el tema es que el sábado por la noche en TBS estaba establecido desde hacía años y décadas. La gente simplemente — a menos que te pongas a martillar el hecho de que ahora vamos a estar en, ‘El sábado a las 6:05 ya no existe.

«Ahora será el lunes — ¿a qué hora era? ¿Ocho en punto? Empezó de ocho a nueve, luego fue de ocho a diez, y luego de ocho a once’. La gente es muy de costumbres. Van automáticamente al sábado, y si no hay nada, dicen, ‘¿Por qué hay golf?’ o ‘¿Por qué está el dueño de un equipo de baloncesto? ¿Dónde está la lucha libre?’

«Porque la gente no presta tanta atención. Y luego cambias de canal y, por casualidad, ves algo a las ocho. Es un salto bastante grande, las ocho del lunes.

“Sobre WCW creando sus propios personajes… Lo que nunca entenderán —si vuelves y miras a la WWF desde sus inicios, cuando comenzaron a reunir a todos los mejores talentos—, Vince McMahon aún les agregaba personajes a esos grandes nombres.

«Cada luchador tenía un personaje. No importaba qué tan increíble fuera tu físico o cualquier otra cosa. Él siempre te iba a dar un personaje. Así que cualquiera que intentara emular su éxito, como lo hacía WCW, naturalmente pensaría, ‘Ok, si le funciona a él, nos tiene que funcionar a nosotros. Debemos crear personajes.’ Pero no estábamos calificados para eso, para ser honesto contigo».