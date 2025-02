El miembro del Salón de la Fama de WWE Arn Anderson recuerda cuando conoció a Triple H y aplaude su labor al mando de la compañía, a la cual de un tiempo a esta parte se la ha estado elogiando por su buen trato a los grandes nombres de la historia, como es el caso de «The Enforcer», quien a su vez comenta también su reciente visita en Saturday Night’s Main Event. Todo ello en The ARN Show.

“He conocido a Triple H desde que comenzó en el negocio con WCW, y me cayó bien de inmediato. Podía notar que era un joven que estudiaba el negocio, aprendía y hacía preguntas. Su evolución desde que empezó en WCW hasta donde llegó después es impresionante.

Obviamente, su meta siempre fue estar en WWF, y logró ese objetivo. Ahora, estando en la posición en la que está, tienes a alguien con una mente luchística manejando todo. Pero es lo suficientemente inteligente y ha aprendido tanto sobre el negocio que está involucrado en todos los aspectos: el marketing, todo. Es un jefe muy completo.

Si alguien me preguntara: ‘Si no fuera él, ¿a quién pondrías en su lugar?’ No se me ocurre nadie. Está haciendo un trabajo fenomenal en todos los niveles. Y estoy seguro de que TKO está muy feliz y encantado de tenerlo, porque es un líder.”

“Seamos realistas, WWE es una empresa de clase mundial, de primera categoría. Nos trajeron y nos trataron bien… mejor que bien. Desde que sales de tu casa, te vuelan, te ponen en un buen hotel, te dan un servicio de auto. El catering es impecable. Todo el mundo sonríe, te da la mano.

Puedo mirar a cada persona en backstage, ya sean camarógrafos, los que están colocando cables o las mayores estrellas de la empresa. Cuando caminan por ahí, puedes notar que están felices de estar ahí. Y eso crea un ambiente creíble. Quieres salir y darlo todo en el ring.

Puedo ver lo duro que trabajan esos hombres y mujeres para alcanzar el nivel de calidad que buscan.”

