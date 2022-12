Arn Anderson se retirará al concluir su contrato con AEW

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Arn Anderson, siempre será recordado como miembro de los Cuatro Jinetes durante sus días con NWA y WCW. Desde el 2019 ha estado como representante de Cody Rhodes, pero tras la salida de este hacia la WWE a comienzos de este año, tanto él como su hijo, Brock Anderson, quedaron en el limbo. Como la mayoría de los luchadores profesionales de 60 años, parece que su momento de retirarse del negocio está muy cerca.

► Arn Anderson ha participado muy poco en televisión tras la salida de Cody Rhodes

En el episodio más reciente del podcast “ARN”, el miembro del Salón de la Fama WWE reveló que planea retirarse cuando se agote su contrato con AEW en los próximos dieciocho meses. También habló de que su hijo Brock no tenía suficientes apariciones en la televisión, y de cómo Jon Moxley se ha ofrecido ayudarlo

“Me aferro a la idea de que Brock aún no ha tenido su segunda oportunidad debido a la rotación. Estoy seguro de que no es nada que haya hecho negativamente. Con AEW, todavía estoy bajo contrato por aproximadamente un año y medio, Brock por unos seis meses. Simplemente no tenemos suficientes segmentos de televisión para que todos participen todas las semanas.

Estoy seguro de que Tony lucha con eso tratando de que todos participen y roten a todos, pero estamos aguantando. No queremos hacer nada más. Todavía va al gimnasio un par de días a la semana donde entrenaba, el gimnasio de Lodi, aquí en Charlotte. Todavía estamos subiendo al ring un par de días. Simplemente no hemos estado en la televisión. Nos hemos ido, no sé si todos lo notaron, durante todo el verano. No hemos estado en la televisión probablemente desde mayo. Sé que parece largo para nosotros. No sé si parece largo para alguien más, pero hemos estado haciendo algunas cosas independientes, algunas reservas independientes aquí”.

“Sé que Moxley se ha interesado en él, un par de días de televisión, lo metieron en el ring frente a algunos de los otros jóvenes y lucharon un poco con ellos. Creo que mucha gente ve potencial en Brock, pero aún está en esa etapa en la que todavía está muy, muy verde.»

«No ha tenido tal vez 30 o 40 combates, pero la clave para mejorar es la consistencia y las repeticiones de lucha libre, día tras día, tres días seguidos, cuatro días seguidos. Así es como mejoras y esa no es una oportunidad donde estamos ahora. Solo voy a planear en un año y medio a partir de ahora estar retirado del negocio. Con suerte, podremos preparar a Brock para eso. Así que 2023 debería ser yo en la playa en algún lugar, más de una vez».