«The American Nightmare» Cody Rhodes tuvo una emocionante entrada a SummerSlam 2024 durante la que se encontró con su gran amigo «The Enforcer» Arn Anderson antes de defender el Campeonato Indiscutible de la WWE ante Solo Sikoa con ayuda de Roman Reigns.

What an arrival for the Undisputed WWE Champion at #SummerSlam! pic.twitter.com/ppePo27mVE — WWE (@WWE) August 4, 2024

► Arn Anderson en SummerSlam

«Por coincidencia, iba a estar en Cleveland de todos modos, y estaba haciendo una firma de autógrafos para WrestleCon. Cody, bendito sea, a veces me envía un mensaje de texto al azar meses después de que no hemos hablado, y será a las tres de la mañana, y es casi como si estuviera en código. Era algo como, ‘Tuvimos una conversación, Triple H y yo. Nos preguntamos qué podríamos hacer para tal vez hacer que vengas a uno de los shows’. Según su mensaje, Triple H dijo que ‘tal vez algunos de los jóvenes y las jóvenes hayan conocido a [Arn], así que podría ser un buen detalle’.

«No es que yo fuera a ser la única leyenda allí. Él dijo, ‘¿Qué piensas?’. Y yo dije, ‘Siempre estaría interesado en decirte hola y hacer algún tipo de cameo’. así que me puso en contacto con Benjamin Brown. Él es el que se encarga de algunas de las reliquias perdidas en ese programa. Se puso en contacto conmigo, ‘Sí, nos encantaría tenerte. Trae un acompañante’.

«No sé qué tipo de prensa hubo, no vi nada en ningún lugar sobre la posibilidad de que yo fuera, así que pensé, ‘Tal vez lo van a hacer una sorpresa. Eso es bastante genial.’ Por la reacción del público, creo que fue una sorpresa. No creo que nadie esperara que estuviera allí. Debo haber tenido cinco o seis personas durante la firma que me dijeron, ‘¿Vas a intervenir en la lucha de Cody?’ No. No hay posibilidad. Tal vez un carrito de golf para llevarme allí. No va a ser una intervención. Resultó que fue Pharoah haciendo su última caminata con Cody y se convirtió en algo completamente diferente.

Cuando le preguntaron cómo fue todo una vez que llegó al estadio, dijo: «Veo todas estas caras conocidas de hace cinco años cuando trabajé allí. Aquí vienen, ‘No sabía que ibas a estar aquí. Qué bueno verte.’ Abrazándome, estrechándome la mano. Gente que estaba muy feliz de estar en su trabajo ese día en particular. Qué sentimiento tan cálido. Toda la atmósfera, por donde caminaba entre bastidores. Dije, ‘Alguien avise a Cody. Sáquenlo si no les importa.’ Ellos dijeron, ‘Solo ve a su autobús.’ Llamé a la puerta, entré, hablamos. Tuvimos una buena conversación, pude visitarlo. Vi a Randy Orton de inmediato, pude visitarlo. Vi al Undertaker llegando, pude visitarlo también».

«Fue un evento conmovedor para mí personalmente. Estoy contento de que haya sido recibido de la manera en que lo fue por todos. Solo estoy agradecido por la oportunidad de saludar a todos».

Embed from Getty Images

¿Qué te pareció la aparición de Arn Anderson en SummerSlam?