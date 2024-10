Arn Anderson: «¿Quién diablos desea que AEW muera?»

El miembro del Salón de la Fama de WWE «The Enforcer» Arn Anderson quiere que AEW siga teniendo éxito y no entiende a quienes quieren lo contrario. El que fuera integrante de la icónica facción The Four Horsemen se unió a la casa Élite en 2019 como entrenador y consejero de Cody Rhodes y permaneció en ella hasta la expiración de su contrato en 2024. También trabajó en ella su hijo, Brock Anderson, con quien también colaboró. Hoy, al joven luchador se le puede ver en MLW y el circuito independiente.

► Arn Anderson aplaude a AEW

«Probablemente no desaparecerá. Demasiados recursos. Demasiados recursos. Tiene una lista de talentos de kilómetros de largo. Olvídate del acuerdo televisivo que firmaron, piensa en todos los otros activos de los que él y su familia, la familia Khan, pueden echar mano. No quiero verlos desaparecer. ¿Quién demonios querría que desaparecieran? Eso es simplemente una locura. Siento que la empresa va a crecer y fortalecerse, va a evolucionar, y será interesante verlo«.

«Estoy muy contento por Tony Khan y todo su equipo, por todos los que trabajan allí. Necesitamos que cuando la lucha libre esté prosperando, sea porque todas las empresas disponibles lo están haciendo bien. Cuando una prende fuego, eso genera competencia, y todos tienen un mejor producto. Eso es lo que espero. Veremos cómo va».

