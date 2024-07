Probablemente, el momento más recordable de «The Enforcer» Arn Anderson en AEW fue aquella controvertida promo que hizo para animar a Cody Rhodes durante su rivalidad con Malakai Black en el episodio de Dynamite del 29 de septiembre de 2021:

“Cody, deja de hablar. Desde que llegó a nuestras vidas el 7 de julio, Malakai Black nos ha destruido sistemáticamente a cada uno de nosotros. Me usó para llegar a ti, pero es tu lucha. La primera vez, ¿te destruyó por completo y empezaste a quitarte las botas? ¿Qué fue eso? No hablamos de eso. Regresas para la revancha, y justo cuando finalmente lo lastimas, caminas alrededor del ring para ver cómo estoy. Al diablo conmigo, no se trata de mí. Deberías haber terminado esa lucha. Hay dos grandes diferencias entre tú y yo, Cody. Si te detienes en un semáforo en rojo y un hombre abre la puerta de un tirón y trata de tomar tu auto, dirías: ‘Está bien, tómalo. No me hagas daño’. ¿Sabes lo que haría? Sacaría la Glock, se la pondría en la frente y derramaría su cerebro por todo el cemento. Soy Arn Anderson, y estaría condenado si voy a entrenar a un perdedor. Ven conmigo, Lee. Al menos tú me escuchas”.

2 years ago today, Arn Anderson cut the GLOCK promo on Cody Rhodes. pic.twitter.com/EuCjLf26WQ — Drainmaker 🌧️ 💵 (@DrainBamager) September 29, 2023

► La broma de Arn Anderson

El veterano acaba de recordarnos aquello con una reciente publicación en redes sociales en la que muestra una imagen del Campeón Indiscutible de WWE en la temporada cinco de ‘Call of Duty’ en la que sostiene un arma y señala en tono de broma que «siguió su consejo».

«The American Nightmare», Rhea Ripley y Rey Mysterio son parte del nuevo contenido del famoso videojuego, que presenta a los tres como personajes y con la posibilidad de realizar varios movimientos de lucha libre, como Batista hace en su película más reciente con la Batista Bomb.