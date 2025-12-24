Arn Anderson: «Quiero que mi hijo sea respetado»

El icónico ex-luchador Arn Anderson habla sobre la carrera de su hijo Brock, Cody Rhodes, Ric Flair, Dusty Rhodes, WWE, AEW, Sting, Four Horsemen y mucho más.

► En palabras de Arn Anderson

Sting

“Cuando empezó venía de la Costa Oeste, tenía ese look: pelo corto, peinado al estilo ‘crew cut’. Luego evolucionó a Sting con aquamarina, rosa y amarillo brillante, cualquier cosa que iluminara el ring cuando entraba por las cuerdas. Ese fue en lo que se convirtió. Y a medida que su look evolucionaba, su talento también. Lo que tenía Sting era profesionalismo, y eso se trasladaba a cualquier combate que tuviera con cualquiera. Sting es un profesional.”

Su hijo Brock y legado familiar

“Mi hijo Brock está empezando en este negocio. No ha llegado al mainstream todavía, pero yo lo acompaño a todos los shows en Carolina, Virginia y Georgia para poder entrenarlo un poco. Lo que me queda en la lucha libre lo quiero dedicar a que mi hijo empiece con buen pie, que respete el negocio y sea respetado. Ese es mi objetivo ahora. Ya no se trata de mí, 42 años son suficientes. Es algo que él realmente quiere hacer y yo quiero apoyarlo. Sería fácil decir: ‘Es nuestro hijo, es difícil seguir nuestro legado’, pero él es Brock. No es yo ni nadie más. Solo quiero darle la oportunidad de ser luchador si eso es lo que él elige, y que lo dé todo al 100%.”

Cody Rhodes y Dusty Rhodes

“Luché contra su padre unas 300 veces entre 1985 y 1989, y también con su hermano Dustin unas 200 veces. Coordiné y entrené a Cody durante seis u ocho meses mientras estuve en AEW como su mánager. Le prometí a su padre que si estaba en el edificio, tendría toda mi atención. Cody me dijo que su padre se lo había dicho, y eso significó mucho para él. En AEW, Cody tenía control total de su destino. En WWE, todo es más estricto y regimentado. Ahora con TKO es una megaempresa, pero en AEW tienes más contacto directo con Tony Khan y con el talento. No sé si eso cambiará. Cuando terminó su historia a su manera, le envié un mensaje: ‘Dijiste la verdad, querías intentarlo a tu manera, te peleé todo el camino, pero me demostraste que estaba equivocado. Y adivina qué: 60,000 personas también dijeron que estaba equivocado’.”

Historias con Dusty Rhodes

“Mi primer día yendo a la oficina para empezar al día siguiente en televisión en Charlotte… me hizo sentar durante dos horas. Estaba nervioso, pensando si me había equivocado, si iba a conseguir trabajo o no. Finalmente me dijo: ‘Ve y conéctate con la audiencia’. Eso fue todo. Caminó fuera. Me fui al gimnasio después para liberar frustración. Eso me motivó, porque entendí que al final dependía de mí conectar con el público y lograr que me apoyaran.”

The Four Horsemen

“El legado de los Four Horsemen surgió casi por accidente. Se fue armando todo. Yo era el novato y solo seguía el ejemplo de esos tipos: Ole Anderson me asustaba, Tully Blanchard era un imbécil, Ric Flair era el showman, JJ Dillon el gran mánager. Solo seguí su ejemplo y todo encajó. Casi 40 años después, ese legado sigue vivo. Fue increíble formar parte de eso.”

Ric Flair

“Cuando conocí a Ric Flair, era uno de los mejores intérpretes del negocio. Podía superar a todos en trabajo. Invertía en su equipo, relojes, zapatos de $600 que lanzaba al público, limusinas, jets privados. Todo era legítimo, no era un gimmick, era quien era. Nosotros, los Four Horsemen, cada noche hacíamos que los rivales parecieran monstruos. Al poco, todos los babyfaces querían trabajar con nosotros porque veían lo que estábamos haciendo.”

Estilo de lucha pasado vs. actual

“Respeto a los chicos y chicas de hoy, pero me da miedo. Hay movimientos donde no puedes protegerte, como german suplexes, saltos desde lo alto, pasar por mesas. Yo estoy magullado y ni siquiera hice eso. Me preocupa que en cinco años haya una lista de lesionados larga. No digo que quiten toda la emoción, solo que bajen un poco los movimientos que llevan a que los talentos se lesionen repetidamente. Como ejemplo, Charlotte Flair hace moonsaults desde la esquina superior. Si bajas la cinta y lo analizas, no hay forma de proteger a la otra persona. El riesgo de rodilla o isquiotibiales es altísimo. Pero no quiero que se deje de hacer, solo que sea más seguro.”

War Games

“Empecé todos los War Games en los que estuve. Hubo un verano en que hicimos 20-22 de 31 War Games en solo unos meses. Todos casi sangramos hasta morir. Una vez, fui el último en entrar. Había Road Warriors, Nikita Koloff, Dusty, Ellering y JJ. Entré y empecé a derribar gente, y el público enloqueció. No importaba ser bueno o malo, era emocionante lo que veían. Fue un momento destacado y fuera de mi personaje, pero nadie me detuvo.”

Promoción

