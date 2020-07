El impacto que tuvo The Shield en la lucha libre desde su debut en 2012 no se veía en décadas a nivel de grupos. En WWE tuvo distintos momentos en sus 3 etapas, pero no se les puede negar de que lograron conseguir el éxito tanto a nivel colectivo, como individual, hasta que se dio la salida de Dean Ambrose de WWE, quien eventualmente pasó a las filas de AEW para convertirse en el peligroso Jon Moxley.

► Arn Anderson habló sobre The Shield

Durante el ARN Podcast, Arn Anderson habló sobre The Shield, haciendo un análisis de ellos como grupo, y luego habló sobre cada uno de sus integrantes, y cómo tanto Seth Rollins como Dean Ambrose cambiaron su opinión sobre el trío con el pasar del tiempo.

"La primera vez que vi al trío, es un poco difícil no mirar a Roman Reigns y decir: 'Maldita sea, qué mirada'. Entonces lo viste moverse y dices 'Maldita sea, qué atleta'. El hecho de que lo hubieran colocado como el asesino, lo enchufaría y cerraría todo."

"Entonces comenzaría a mirar a los otros dos: Dean Ambrose y lo que trajo a la mesa. Mi apodo para él hasta el día de hoy es un hombre loco, porque nunca sabías lo que ese tipo iba a hacer. Era un trabajador tan diversificado en todo el lugar, en un sentido positivo, simplemente salía y seguía apareciendo y haciendo cosas. Los chicos que podían seguirle el ritmo terminaron teniendo un gran encuentro."

"Seth Rollins es ese tipo que puede armar el plan de batalla. Es un luchador de luchadores. Piensa en términos generales, cómo se conecta en el momento adecuado, cómo encajan los otros tipos. Él fue un arquitecto. Cada uno trajo algo diferente. Roman era la aplanadora, Ambrose no sabías qué esperar, y el que estaba allí regulando todo era Seth".

Roman Reigns ha sido uno de los talentos más polarizadores de la WWE desde hace algún tiempo. La multitud lo vitorea y lo abuchea en cualquier noche, y Anderson habló sobre la personalidad polarizadora de Reigns y por qué cree que los fanáticos le han mostrado tanta resistencia a lo largo de los años por estar en el plano estelar

"No tiene nada que ver con su capacidad para trabajar. No se nota tanto en los eventos en vivo porque las reacciones pro vs con son probablemente 80-20 en el lado favorable. Para la televisión, se acumulan muchas cosas a pesar de que la audiencia no actúa de esa manera. Roman atraviesa el telón como una estrella de cine. Si tu novia está sentada a tu lado, probablemente se pondrá de pie y dirá '¿Quién es ese?', Lo que molestó a la mayoría de los hombres adultos, y él es un gran atleta."

"Roman debería haber atravesado esa cortina hasta el día de hoy, si hubiera tenido una promo, debían ser 1 o 2 líneas de Clint Eastwood sin oposición, y luego simplemente patear traseros. Es una máquina de matar samoana y eso es lo que debería haber sido. Cuando si tratas de voltear a un chico desde el lado rudo hasta el lado técnico, el público se confunde. Roman Reigns debería seguir siendo el consentido desde la primera vez que le hicieron el cambio, y sin interrupciones en el camino, o bien debería ser un talón pateando traseros".

Anderson también mencionó a Seth Rollins como un gran talento que ha experimentado cambios. En los últimos tiempos, Rollins es actualmente un rudo con una nueva facción, pero a fines del año pasado, Rollins era técnico. Anderson dijo que el constante cambio entre técnico y rudo para Rollins ha arruinado su imagen y carácter cuando la WWE debería dejarlo ser él mismo, así como lo es Jon Moxley está actualmente en AEW.

"Un talento como Seth Rollins, ¿cuántas veces ha sido técnico o rudo?. Hay un tipo que es un diamante, simplemente hay que pulirlo, y no es necesario que intentes cambiar su composición química. Los chicos de The Shield, ves lo especial que Ambrose está siendo él mismo ahora en AEW. Cuando tienes un caballo de carrera, déjalo correr".

Por último, Anderson habló sobre el evento principal de Money in the Bank 2015 cuando Seth Rollins defendió el Campeonato Mundial de Peso Completo WWE contra Dean Ambrose en una lucha de escaleras. Anderson alentó a cualquiera que aspire a ser un luchador profesional a ver este encuentro debido a la gran narrativa de trabajo que hicieron los ex miembros de Shield. Dicho sea de paso, fue uno de los mejores encuentros de aquel año en WWE.

"Lo dejaron todo. Se llevaron a todos sus movimientos ofensivos y los colocaron en lugares donde fueron y hubo verdaderas maniobras finales que no resultaron. La intensidad fue simplemente increíble. Es uno de esos encuentros en los que si lo veías diez veces seguidas, siempre aprenderías algo nuevo. Fue así de bueno. Fue un placer para la audiencia, fue un placer para el negocio, y cada hombre que aspira a ser el mejor trabajador que puedan ser, debería ver este encuentro y ver la historia que se contó."