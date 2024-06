Arn Anderson: «Fui muy afortunado de trabajar en AEW»

El pasado 31 de mayo terminó el contrato de Arn Anderson con AEW sin que fuera renovado por lo que el WWE Hall of Famer ya no forma parte de la casa Élite. De momento, es una incógnita dónde va a trabajar o si continuará haciéndolo en alguna otra compañía o mantendrá una distancia de todas ellas como podcaster y acudiendo como invitado a eventos de firmas de autógrafos y convenciones, entre otras cosas que hacen los veteranos de la industria.

► Arn Anderson se va de AEW

Mientras, confirmamos que no se ha ido de la empresa All Elite porque hubiera ningún problema. Tampoco conocemos el motivo concreto. Pero «The Enforcer» no tiene nada más que cosas buenas que decir de sus años en ella. Leamos sus recientes declaraciones en The ARN Show:

“Estoy muy agradecido de haber estado en este negocio durante 42 años. A menudo he dicho que este negocio no me debe nada; yo le debo todo. Y aquí, en la recta final de mi carrera, he tenido la gran fortuna de trabajar para AEW y Tony Khan durante los últimos cuatro años, y de estar bajo contrato. Él es una gran, gran persona. Ha tomado el negocio de la lucha libre y le ha dado otra opción y una categoría completamente diferente de lo que la lucha libre profesional es percibida, puede ser, será, o ha sido.

“Así que solo quería decir gracias a todos los que trabajaron allí. Todos fueron excepcionalmente geniales. Tony, apreciamos lo que has hecho por el negocio … así que quiero decir gracias, y nos vemos en el camino.”

Arn Anderson trabajaba en AEW desde diciembre de 2019 despeñando una variedad de roles, habiendo destacado principalmente como manager de Cody Rhodes.

¿Cómo valoras los años de Arn Anderson en AEW?